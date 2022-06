DGAP-News: Medios AG hält die Hauptversammlung 2022 erfolgreich ab

DGAP-News: Medios AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Sonstiges

Medios AG hält die Hauptversammlung 2022 erfolgreich ab Modernisierung der Satzung der Gesellschaft beschlossen

Vergütungsbericht gebilligt

Neuer Aktienoptionsplan 2022 angenommen Berlin, 21. Juni 2022 – Die Medios AG („Medios“), der führende Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland, hat heute erfolgreich ihre ordentliche Hauptversammlung 2022 abgehalten, die in diesem Jahr aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie erneut virtuell stattfand. Die Tagesordnung umfasste 14 Tagesordnungspunkte. Insgesamt waren rund 80,44 % des Grundkapitals vertreten. Zu den Tagesordnungspunkten gehörten unter anderem Corporate-Governance-Themen wie die Implementierung eines obligatorischen Vier-Augen-Prinzips durch die Aufhebung der Einzelvertretungsberechtigung der Vorstandsmitglieder sowie die Billigung des Vergütungsberichts. Zudem stimmte die Hauptversammlung der Schaffung eines neuen Aktienoptionsplans 2022 sowie des entsprechenden Bedingten Kapitals 2022 zu. Die Vorschläge der Verwaltung zur Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie einer Ermächtigung zur Begebung von Wandel-/Optionsschuldverschreibungen wurden nicht angenommen. Alle Abstimmungsergebnisse sind auf der Website der Medios AG unter https://medios.ag/investor-relations/hauptversammlung verfügbar. Der Vorstand erläuterte die Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2021 und im ersten Quartal 2022 sowie die Pläne und Ziele für das laufende Geschäftsjahr. Zudem bestätigte er die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 und erläuterte ausführlich die Wachstumsstrategie. Matthias Gärtner, Vorstandsvorsitzender der Medios AG: „Wir haben einen klaren Plan für weiteres profitables Wachstum. So forcieren wir einerseits das organische Wachstum, das wir beispielsweise durch den deutlichen Ausbau unserer Herstellkapazitäten, den Ausbau der Indikationsgebiete und den Fokus auf margenstarke Produkte erreichen wollen. Andererseits gehören auch Akquisitionen zur Internationalisierung und für den Einstieg in weitere Segmente zu unserer Strategie. Als Marktführer im Bereich Specialty Pharma ist Medios hervorragend für weiteres Wachstum positioniert.“ Die Modernisierung der Satzung der Medios AG erfolgt im Sinne einer guten Corporate Governance. Sie besteht in der Umsetzung des Vier-Augen-Prinzips, sodass jedes Vorstandsmitglied zukünftig nur noch gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zur Vertretung der Gesellschaft befugt sein wird. Der geprüfte und gebilligte Vergütungsbericht basiert auf dem neuen Vergütungssystem, das die Aktionärinnen und Aktionäre bereits auf der letztjährigen Hauptversammlung verabschiedet hatten. Es setzt nicht nur rechtliche Anforderungen um, sondern soll zudem eine langfristige und nachhaltige Unternehmensentwicklung fördern und die Interessen der Investoren berücksichtigen. So beinhaltet das Vergütungssystem insbesondere variable, leistungsbezogene Vergütungskomponenten mit einem langfristigen Aktienoptionsplan sowie kurzfristigen Boni in Abhängigkeit von erreichten Unternehmenserfolgen sowie Nachhaltigkeitszielen (ESG). Der Aktienoptionsplan 2022 ist ein weiterer Baustein für die erfolgreiche Umsetzung der Wachstumsstrategie. Er ermöglicht es Medios, hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig an das Unternehmen zu binden. Die hierbei vorgesehenen Ausübungshürden sollen nicht nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motivieren. Wichtige Termine der Medios AG im Geschäftsjahr 2022 23. Juni: Warburg Highlights – Hamburg 11. August: Halbjahresfinanzbericht (Q2 und 6M 2022) 20. September: Berenberg and Goldman Sachs Eleventh German Corporate Conference – München 10. November: Quartalsmitteilung (Q3 und 9M 2022) 07. Dezember: Berenberg European Conference 2022 – Pennyhill Park, Surrey

------------------- ------------------- Über Medios AG

Die Medios AG ist der führende Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland. Als Kompetenzpartner und Experte deckt Medios alle relevanten Aspekte der Versorgungskette in diesem Bereich ab: von der Arzneimittelversorgung bis zur Herstellung patientenindividueller Therapien einschließlich der Verblisterung. Im Mittelpunkt steht die optimale Versorgung der Patienten über spezialisierte Apotheken. Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen und im Auswahlindex SDAX gelistet. Die Aktien (ISIN: DE000A1MMCC8) notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard). www.medios.ag

