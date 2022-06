Ennis hält die Dividende konstant

Der amerikanische Industriekonzern Ennis Inc. (ISIN: US2933891028, NYSE: EBF) zahlt eine konstante Quartalsdividende von 0,25 US-Dollar an seine Aktionäre, wie am Montag berichtet wurde. Die Ausschüttung erfolgt am 8. August 2022 (Record date: 8. Juli 2022). Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,00 US-Dollar ausgezahlt.

Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 5,86 Prozent beim derzeitigen Börsenkurs von 17,06 US-Dollar (Stand: 20. Juni 2022). Ennis ist 1909 gegründet worden und hat seinen Firmensitz in Midlothian – im US-Bundesstaat Texas. Das Unternehmen produziert Druckerzeugnisse wie Umschläge oder Kalender sowie Kugelschreiber und Bekleidung. Im ersten Quartal (31. Mai 2022) des Fiskaljahres 2022 lag der Umsatz von Ennis bei 107,7 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 96,9 Mio. US-Dollar), wie am 20. Juni berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 11,63 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 7,30 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt seit Jahresanfang 2022 an der Wall Street mit 12,65 Prozent im Minus (Stand: 20. Juni 2022). Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 441,52 Mio. US-Dollar.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de