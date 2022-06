Russell 2000 Index: EMA 200 futsch

Der große Russell 2000 Index der US-Amerikaner versuchte sich in den letzten Wochen auf der markanten Horizontalunterstützung aus Ende 2018 an einer Stabilisierung, diese scheint mit dem Rückfall aus der letzten Handelswoche unter das wichtige Supportniveau von 1.740 Punkten allerdings gescheiter zu sein. Sollte der Abgabedruck weiter hoch bleiben, würden unweigerlich weitere Rückschläge auf Anleger zu kommen.

Technisch wurde der Unterstützungsbereich bestehend aus dem 200-Wochen-Durchschnitt und der Horizontalunterstützung aus Ende 2018 um 1.740 Punkten eindeutig aufgegeben, dies könnte erneut bärische Marktteilnehmer auf den Plan rufen und Verluste auf 1.602 und darunter in dem Bereich von grob 1.460 Punkten hervorrufen.

Allerdings schlagen Oszillatoren und Indikatoren derzeit Alarm, eine extrem überverkaufte Situation könnte sich in ruckartigen Kursgewinnen über 1.800 Punkte manifestieren. Aber erst darüber wird ein Rücklauf zurück an die Vorwochenhochs bei 1.919 Punkten wahrscheinlich. Spätestens am 50-Wochen-Durchschnitt bei derzeit 2.025 Punkten dürfte eine Erholung enden.

Der Ausgang vor allem vor dem Hintergrund eines handfesten Monatsschlusskurses bleibt daher spannend, eine engmaschige Beobachtung sollte an der aktuellen Schaltstelle nicht ausbleiben. Da sich die Märkte in einer klassischen Bärenrallye befinden, könnten auf Sicht der nächsten Woche aber noch weitere Verluste anstehen.