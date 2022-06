Achtung Investoren: Diese unbekannte Dividendenaktie bietet aktuell über 5 % Anfangsrendite!

Ich könnte mir vorstellen, dass in der aktuellen Börsenkorrektur der eine oder andere Anleger vielleicht darüber nachdenkt, sich auch einmal eine Dividendenaktie in sein Depot zu legen. Und eventuell bleibt es dann nicht nur bei der einen. Denn den Vorzug von regelmäßigen Dividendenzahlungen lernt man nämlich sehr schnell zu schätzen.

Beim Kauf einer Dividendenaktie muss man sich aber natürlich nicht zwangsläufig auf die großen und bekannten Aristokraten konzentrieren. Auch Titel aus der zweiten Reihe könnten auf Dividendeninvestoren durchaus einen gewissen Reiz ausüben.

Viele von diesen in Deutschland relativ unbekannten Werte lassen sich in den USA finden. So wie auch die Aktie von Iron Mountain (WKN: A14MS9), mit der wir uns im heutigen Artikel einmal kurz beschäftigen wollen.

Spezialist in Sachen Archivierung

Ich möchte behaupten, dass der in Boston beheimatete amerikanische Konzern Iron Mountain in einem durchaus interessanten Geschäftsfeld tätig ist. Die Firma wurde bereits 1951 gegründet und hat sich auf Dienstleistungen rund um das Informationsmanagement spezialisiert.

Was kann man sich darunter vorstellen? Im Wesentlichen geht es hier um das Sichern, Archivieren, Wiederherstellen und Verwalten von physischen und digitalen Firmenunterlagen. Um die große Masse an Daten unter Kontrolle zu bringen, werden auch Cloud-Rechenzentren von dem Bostoner Unternehmen betrieben.

Interessant ist sicherlich, dass zu den über 225.000 Kunden von Iron Mountain aber nicht nur internationale Konzerne sowie kleine und mittelständische Unternehmen gehören, sondern auch staatliche Einrichtungen. Alles in allem werden derzeit von den 24.000 Mitarbeitern der Firma Kunden in weltweit über 60 Ländern betreut.

Durchaus solide Dividende

Bei den Firmen in den USA ist es weit verbreitet, die Dividendenzahlungen auf vier Termine im Jahr aufzuteilen. Und so ist es nicht verwunderlich, dass sich auch Iron Mountain für diesen recht aktionärsfreundlichen Ausschüttungszyklus entschieden hat.

Aktuell fließen alle drei Monate 0,6185 US-Dollar je Aktie in die Taschen der Aktionäre und die nächste Quartalsausschüttung erfolgt bereits am 06.07.2022. Insgesamt erhalten die Anteilseigner also eine Gesamtjahresdividende von 2,474 US-Dollar je Anteilsschein.

Beim derzeitigen Aktienkurs lässt sich aktuell eine Dividendenrendite von 5,23 % ermitteln. Meiner Ansicht nach könnte diese Anfangsrendite nicht nur für Einkommensinvestoren interessant erscheinen.

Folgendes sollte man als potenzieller Investor allerdings wissen. Und zwar, dass man von Iron Mountain nicht regelmäßig jedes Jahr eine Dividendenanhebung erwarten kann. Die letzte Erhöhung liegt nämlich schon zweieinhalb Jahre zurück. Dennoch erhält man aktuell eine um 129 % höhere Quartalsdividende als vor zehn Jahren.

Und die Aktie?

Die Papiere von Iron Mountain haben bereits Ende 2020 damit begonnen, aus einer längeren Seitwärtsphase nach oben auszubrechen. Und ich würde behaupten, dass diese Aufwärtsbewegung durchaus noch intakt ist.

Trotz allem musste sich natürlich auch die Iron-Mountain-Aktie in der diesjährigen Börsenkorrektur behaupten. Doch dies konnte sie meines Erachtens gut und sie notiert aktuell mit 47,26 US-Dollar (21.06.2022) nur knapp 8 % tiefer als Anfang Januar.

Dies könnte sicherlich auch mit den Ergebnissen zum ersten Quartal in Verbindung stehen. Hier konnte nämlich eine erfreuliche Umsatzsteigerung von 15 % vermeldet werden. Und auch beim bereinigten EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) ging es nach oben. Gegenüber dem Vorjahresquartal kann man hier einen Anstieg von 13 % erkennen.

Alles in allem scheint der Spezialist in Sachen Archivierung also auf Kurs zu sein. Wer noch eine Dividendenaktie sucht, mit der man nicht nur die aktuelle Börsenkorrektur etwas besser überstehen kann, sondern die eventuell auch noch langfristig einiges an Potenzial besitzt, der könnte mit Iron Mountain vielleicht gerade fündig geworden sein.

Der Artikel Achtung Investoren: Diese unbekannte Dividendenaktie bietet aktuell über 5 % Anfangsrendite! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022 Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022. Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Iron Mountain.

Motley Fool Deutschland 2022