DGAP-Adhoc: ABO Wind AG: Neuaufstellung des Vorstands

DGAP-Ad-hoc: ABO Wind AG

ABO Wind AG: Neuaufstellung des Vorstands



22.06.2022 / 21:18 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Nach eingehender Beratung hat der Aufsichtsrat der ABO Wind AG heute Abend eine umfassende Neuaufstellung des Vorstands in die Wege geleitet. Die Unternehmensgründer und langjährigen Vorstände, Dr. Jochen Ahn und Matthias Bockholt, die mit ihren Familien jeweils rund 26 Prozent der Aktien halten, kündigten an, ihre Vorstandstätigkeit binnen der nächsten drei Jahre zu beenden und dann in den Aufsichtsrat wechseln zu wollen.

Bereits zum 1. August 2022 soll der ABO Wind-Vorstand um drei erfahrene Mitglieder wachsen. Der Aufsichtsrat hat heute beschlossen, mit Susanne von Mutius, Matthias Hollmann und Alexander Reinicke Vorstandsverträge zu verhandeln und in den nächsten Wochen abzuschließen. Alle drei arbeiten seit zehn oder mehr Jahren für ABO Wind. Aktuell verantworten sie als Mitglieder der Geschäftsleitung zentrale Bereiche des Unternehmens. Die Kauffrau Susanne von Mutius ist für die Projektfinanzierung und den Vertrieb in mehreren Kernmärkten zuständig. Der Ingenieur Matthias Hollmann leitet die technischen Abteilungen (Bau, Elektro, Gutachter) sowie den Einkauf von Windkraftanlagen, Solarmodulen und Komponenten. Der Kaufmann Alexander Reinicke ist für Unternehmensfinanzierung, Controlling und Personalwesen sowie Verwaltung zuständig. Damit bringen die drei künftigen Vorstandsmitglieder wichtige Kompetenzen mit in das Gremium ein. Ziel ist es, die Kontinuität der erfolgreichen Geschäftsentwicklung über das mittelfristige Ausscheiden der Unternehmensgründer aus dem Vorstand hinaus sicherzustellen. Da der bisherige Vorstandsvorsitzende Andreas Höllinger wie bereits vermeldet zum 31. Juli 2022 vorzeitig aus dem Gremium ausscheidet, wächst der Vorstand damit auf sechs Köpfe. Als Vorstandssprecher soll künftig Dr. Karsten Schlageter fungieren.