DGAP-News: cyan AG mit erfolgreicher Hauptversammlung 2022 und klarer Zustimmung der Aktionäre

cyan AG mit erfolgreicher Hauptversammlung 2022 und klarer Zustimmung der Aktionäre



22.06.2022 / 21:45

cyan AG mit erfolgreicher Hauptversammlung 2022 und klarer Zustimmung der Aktionäre München, 22. Juni 2022 - Vorstand und Aufsichtsrat der cyan AG (XETR: CYR) erhielten auf der heutigen virtuellen Hauptversammlung von den Aktionären erneut große Zustimmung. Sämtliche zur Beschlussfassung stehenden Tagesordnungspunkte wurden mit deutlicher Mehrheit angenommen. Insgesamt waren 68,8 % des eingetragenen Grundkapitals auf der virtuellen Hauptversammlung vertreten. Neben der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, sowie der Wahl des Wirtschaftsprüfers, stimmte die Hauptversammlung der Schaffung eines neuen genehmigten sowie eines neuen bedingten Kapitals bei gleichzeitiger Aufhebung der bestehenden Ermächtigungen zu. Ebenfalls wurde die Zustimmung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien erteilt. Außerdem wurde die Verkleinerung des Aufsichtsrats von fünf auf drei Mitglieder beschlossen sowie eine entsprechende Satzungsänderung verabschiedet. Die Aufsichtsratsmitglieder Trevor Traina und Adrian Shatku haben ihre Ämter als Aufsichtsräte mit Wirkung zum Ablauf dieser Hauptversammlung niedergelegt. Sonstige Satzungsänderungen wurden ebenfalls beschlossen. Frank von Seth, CEO der cyan AG: „Über den Rückhalt und die Bestätigung unserer Aktionäre sind wir sehr erfreut und dankbar, insbesondere da wir uns seit 2021 in einer umfassenden Unternehmenstransformation befinden. Um die cyan AG zu einem nachhaltig erfolgreichen Unternehmen mit wiederkehrenden Umsätzen zu machen, haben wir uns im abgelaufenen Geschäftsjahr neu strukturiert, Prozesse schlanker aufgestellt und das Unternehmen stärker fokussiert. Die positive Resonanz der Aktionäre auf unser Handeln ist für uns sehr wertvoll. Wir wissen das entgegengebrachte Vertrauen zu schätzen und werden unsere bereits erfolgreich gestarteten Maßnahmen weiterhin auf strategischer und operativer Ebene umsetzen. Die Ergebnisse werden sich in den zukünftigen Finanzkennzahlen widerspiegeln.“ Stefan Schütze, Vorsitzender des Aufsichtsrats der cyan AG: „Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen bisherigen Aufsichtsratskollegen Trevor Traina und Adrian Shatku für ihre geleistete Arbeit in unserem Gremium. Sie konnten sich mit ihrer internationalen Erfahrung wertvoll in die Arbeit des Aufsichtsrats einbringen, und dennoch sind wir gemeinsam zu der Entscheidung gekommen, dass wir in der cyan AG auf allen Ebenen möglichst schlanke und schlagkräftige Strukturen benötigen. Deshalb ist die bereits erfolgte Verkleinerung auch als klares Zeichen zu verstehen, dass wir uns in allen Bereichen optimieren. Mein Dank gilt auch dem Vorstand für seinen intensiven und erfolgreichen Einsatz während der Restrukturierung.“ Die Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2022 können unter https://ir.cyansecurity.com/de/publikationen/ eingesehen werden. Über cyan

Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein führender, weltweit aktiver Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen und Plattformen (BSS/OSS) für Telekomunternehmen mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind IT-Sicherheitslösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO, ISP), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO) sowie Finanzdienstleistern. Die Lösungen von cyan werden als White-Label-Produkt in die Infrastruktur der Geschäftspartner integriert, welche diese dann in einem B2B2C-Modell, unter der eigenen Marke ihren Endkunden anbieten. Heute zählt die Unternehmensgruppe zahlreiche internationale Kunden, über die Produkte von cyan an Endkunden vertrieben werden. Dabei kann cyan ein Angebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Plattform, Datenoptimierung bis hin zur Cybersicherheit bieten. Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. cyans Kunden sind neben Orange unter anderem Claro Chile (América Móvil Group), dtac (Telenor Group) und der Telekomkonzern Magenta (T-Mobile). Mehr Informationen unter: www.cyansecurity.com cyan AG Investorenkontakt: cyan AG

Tel. +49 89 71042 2073

E-Mail: ir@cyansecurity.com cyan AG Pressekontakt: Better Orange IR & HV AG

Tel. +49 89 88 96 906 17

E-Mail: vera.mueller@better-orange.de

22.06.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

