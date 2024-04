IRW-News: Alset Capital Inc. : Cedarcross Technologies, ein Beteiligungsunternehmen von Alset Capital Inc., gibt Nvidia-KI-Server-Abkommen bekannt und unterzeichnet erste H100-Server-Vertriebstransaktion im Wert von 2,3 Mio. CAD

IRW-PRESS: Alset Capital Inc. : Cedarcross Technologies, ein Beteiligungsunternehmen von Alset Capital Inc., gibt Nvidia-KI-Server-Abkommen bekannt und unterzeichnet erste H100-Server-Vertriebstransaktion im Wert von 2,3 Mio. CAD

Höhepunkte der Pressemitteilung:

- Cedarcross Technologies, ein Beteiligungsunternehmen von Alset, hat ein Vertriebsabkommen mit Earthmade Computer, einem autorisierten Vertriebshändler von Super Micro Computer, unterzeichnet, um KI-Unternehmen den Zugang zu Nvidia H100-Servern zu ermöglichen

- Cedarcross Technologies setzt einen bedeutsamen Meilenstein mit dem Abschluss seiner ersten Vertriebstransaktion mit Ceti AI für einen Umsatz von insgesamt 2,3 Mio. CAD

Vancouver (British Columbia) - 22. April 2024 / IRW-Press / - Alset Capital Inc. (TSX-V: KSUM) (FWB: 1R60, WKN: A3ESVQ) (Alset oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass sein Beteiligungsunternehmen Cedarcross International Technologies Inc. (Cedarcross Technologies) zusätzlich zu dem am 4. April bekannt gegebenen Lieferabkommen ein Vertriebsabkommen (das Abkommen) mit CoinDigger DBA Earthmade Computer Corp. (Earthmade) unterzeichnet hat. Dieses Abkommen ermöglicht es Cedarcross Technologies zusätzlich zu den Elementen des Lieferabkommens nun auch, Nvidia GPU High-Performance Computing- (HPC)-Server zu vertreiben und von Earthmade Unterstützung bei der Zuteilung von Hardware von Super Micro Computer Inc. (NASDAQ: SMCI) für den Vertrieb von Nvidia GPU-Servern zu erhalten. Alset hat außerdem ein Abkommen hinsichtlich des Erwerbs von HPC-Servern mit Big Energy Investments Inc., DBA Ceti AI (Ceti AI) unterzeichnet. Das Abkommen sieht den Verkauf von fünf (5) Nvidia H100 HGX 8GPU-Servern vor, die vor dem Verkauf von Cedarcross Technologies beschafft werden sollen. Dieser Verkauf wird Cedarcross Technologies Bruttoeinnahmen in Höhe von etwa 2,3 Millionen CAD zuzüglich der anfallenden Steuern bescheren. Cedarcross Technologies beabsichtigt, diese Möglichkeit zu nutzen, um seine ersten H100-Server von Super Micro und/oder anderen Serverherstellern über Earthmade zu erwerben.

Super Micro Computer Inc. ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Innovationen für Unternehmen, Cloud, KI, Metaverse und 5G Telco/Edge-IT-Infrastrukturen als erster auf den Markt zu bringen. Super Micro Computer Inc. ist dafür bekannt, eine der größten Auswahl an Nvidia-zertifizierten Systemen anzubieten, die mit den neuen Nvidia H100 und H200 Tensor Core GPUs die höchste Leistung und Effizienz bieten - von kleinen Unternehmen bis hin zu massiven, einheitlichen KI-Trainingsclustern.

Die Unterzeichnung dieses Vertriebsabkommens ermöglicht den Vertrieb von Nvidia GPU HPC-Servern von Super Micro Computer Inc. (NASDAQ: SMCI) und anderen Serverherstellern. Diese Partnerschaft eröffnet Cedarcross Technologies einen zusätzlichen Geschäftsbereich neben seinem Datenverarbeitungs-Leasing-Geschäft. Cedarcross Technologies ist bestrebt, wertvolle Beziehungen wie diese zu nutzen, um HPC-Hardware zu wettbewerbsfähigen Preisen und kürzeren Vorlaufzeiten zu beziehen. Das Server-Kaufabkommen verdeutlicht die Nachfrage auf dem Markt nach Dienstleistungen von Cedarcross Technologies in diesem Bereich und Cedarcross Technologies wird in Zukunft ähnliche Transaktionen anstreben.

Diese Transaktion mit Ceti AI stellt einen bedeutsamen Meilenstein für Cedarcross Technologies dar, sagte Morgan Good, CEO von Alset. Sie verbessert nicht nur den Cashflow des Unternehmens, sondern stärkt auch dessen Marktposition als führender Anbieter von GPU-Servern für Hochleistungsrechner. Alset ist bestrebt, Cedarcross Technologies zu unterstützen, während das Unternehmen weiter expandiert und sein Geschäftsmodell ausbaut.

Zahlungsbedingungen des Abkommens

Der gesamte Vertragswert für die HPC-Server beläuft sich auf 2,3 Millionen CAD zzgl. Mehrwertsteuer, wobei die folgenden Bedingungen gelten:

- Ceti AI bezahlt innerhalb von zwei (2) Werktagen nach der Unterzeichnung des Abkommens (das Wirksamkeitsdatum) eine Anzahlung in Höhe von 140.000 CAD zzgl. Mehrwertsteuer.

- Weitere 1,01 Millionen CAD zzgl. Mehrwertsteuer werden innerhalb von vierzehn (14) Tagen nach dem Wirksamkeitsdatum bezahlt.

- Die restlichen 1,15 Millionen CAD zzgl. Mehrwertsteuer sind sieben (7) Tage nach dem Erhalt und der Abnahme der Server durch Ceti AI fällig, frühestens jedoch am 17. Mai 2024.

Die gesamte Rendite für Cedarcross Technologies wird sich voraussichtlich auf bis zu 240.000 CAD belaufen, was jedoch üblichen Rückbuchungen sowie Abschlusskosten, einschließlich der Lieferung und anderer damit in Zusammenhang stehender Ausgaben, unterliegt.

Im Namen von Alset Capital Inc.

Morgan Good

Morgan Good

Chief Executive Officer

Über Alset Capital Inc.

Alset Capital Inc. ist ein Investment-Emittent, der sich auf Investitionen in diversifizierte Branchen wie Technologie, Gesundheitswesen, Industrie, Sondersituationen und operative Unternehmen konzentriert, und zwar sowohl durch Fremd- als auch durch Eigenkapital unter Verwendung von Barmitteln oder Kapitalanteilen. Das Unternehmen wird von einer erfahrenen, unternehmerisch denkenden Gruppe von Führungskräften geleitet, die über einen vielfältigen Branchen- und Kapitalmarkthintergrund verfügen.

Das Beteiligungsportfolio von Alset Capital Inc. umfasst 49 % der Anteile an Cedarcross International Technologies Inc. und 49 % der Anteile an Vertex AI Ventures Inc.

Über Cedarcross International Technologies Inc.

Cedarcross Technologies ist ein Cloud-Computing-Anbieter für künstliche Intelligenz mit der Vision, einer der größten KI-Computing-Anbieter in Kanada zu werden. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Zugang zu hochmodernen KI-Rechnern zu demokratisieren und bietet Zugang zu den weltweit schnellsten KI-Servern, die von Nvidias H100 HGX 8GPU-Servern angetrieben werden. Cedarcross Technologies konzentriert sich auf die Vermietung von Rechenressourcen an Unternehmenskunden und rechnet mit einem erheblichen Umsatzwachstum.

Für weitere Informationen über Alset Capital Inc. wenden Sie sich bitte an:

Morgan Good, CEO und Direktor

T: 604.715.4751

E: morgan@alsetai.com

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen (im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung) enthalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Abschluss der in der Vereinbarung vorgesehenen Transaktionen, die Umsatzgenerierung der Nvidia H100 HGX 8GPU-Server, das Wachstum des globalen Cloud-KI-Marktes und die Überprüfung und Akzeptanz durch die TSX Venture Exchange. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und beinhalten als solche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den in den Aussagen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören behördliche Maßnahmen, Marktpreise und die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Einschätzungen und Meinungen der Geschäftsleitung des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder öffentlich bekannt zu geben, um tatsächliche Ergebnisse, zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen, Änderungen der Annahmen oder Änderungen anderer Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen auswirken, zu berücksichtigen. Wenn das Unternehmen zukunftsgerichtete Aussagen aktualisiert, sollte daraus nicht geschlossen werden, dass es weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete Aussagen vornehmen wird.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74309

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74309&tr=1

