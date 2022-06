Rezessionssorgen drücken Dax unter 13.000 Punkte

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Furcht vor einer weltweiten Rezession hat Europas Anleger am Mittwoch wieder eingeholt.

An den Aktienmärkten rutschte der Dax erstmals seit Anfang März wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten. Die Preise für Öl und Industriemetalle gingen auf Talfahrt, während der Dollar als sicherer Hafen gefragt war. Der Dax tauchte nach drei Gewinntagen in Folge um bis zu 2,5 Prozent auf 12.965 Punkte ab, der EuroStoxx50 verlor 2,3 Prozent auf 3413 Zähler. "Gegen Aktien sprechen die wirtschaftlichen Risiken und die restriktive Geldpolitik der Notenbanken", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Mit bangem Blick schauten die Investoren deswegen auf die halbjährliche Anhörung des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor einem Kongress-Ausschuss. "Dass vor allem die US-Fed womöglich bereit ist den globalen Konjunkturmotor abzuwürgen, um die Inflation in den Griff zu bekommen, nährt die Sorge vor einem wirtschaftlichen Abschwung", sagte Analyst Timo Emden von Emden Research. Die Fed hatte den Leitzins Mitte Juni mit 0,75 Prozentpunkten so kräftig angehoben wie seit 1994 nicht mehr. Anleger warten nun auf Signale, ob sie im Juli ebenso kräftig nachlegen dürfte.

PFUND NACH BRITISCHEN INFLATIONSDATEN UNTER DRUCK

Am Devisenmarkt griffen die Anleger zu der als sicherer Hafen geltenden Weltleitwährung Dollar. Im Zuge dessen kletterte der Dollar-Index, der den Wert der US-Devise zu anderen wichtigen Währungen misst, um ein halbes Prozent auf 104,95 Dollar. Der Euro rutschte um bis zu 0,6 Prozent auf 1,0467 Dollar ab. Der japanische Yen rutschte zugleich auf ein frisches 24-Jahres-Tief zum Dollar. Das britische Pfund geriet angesichts eines neuen 40-Jahres-Hochs der Inflationsrate im Vereinigten Königreich zusätzlich unter Druck und verlor 0,9 Prozent auf 1,2159 Dollar. Die Verbraucherpreise sind im Mai so stark gestiegen wie seit 1982 nicht mehr. "Die Angst ist, dass die Inflation die Verbraucher lähmt und zu einer Rezession führt, und die Bank of England nicht genug tut, um die Währung zu verteidigen", sagte Marktstratege Neil Wilson vom Broker Markets.Com. Die Bank of England hat ihren Leitzins in der vergangenen Woche zum fünften Mal binnen sieben Monaten angehoben.

Gefragt waren bei den risikoscheuen Anlegern Staatsanleihen. Die Renditen der zehnjährigen Bundesanleihen fielen im Gegenzug um sieben Basispunkte auf 1,692 Prozent, nachdem sie am Donnerstag den höchsten Stand seit Januar 2014 markiert hatten.

ROHSTOFFPREISE RUTSCHEN AB

Derweil ging es an den Rohstoffmärkten bergab. Öl der Nordsee-Sorte Brent verbilligte sich um 5,3 Prozent auf 108,62 Dollar je Fass. "Dies ist ein Beispiel dafür, dass die Märkte negativ auf Unsicherheit reagieren, die durch politische Eingriffe entsteht", sagte Stratege Ricardo Evangeliste vom Handelshaus ActivTrades. US-Präsident Joe Biden will Regierungskreisen zufolge die Bundessteuer auf Benzin in Höhe von 18,4 Cent pro Gallone (rund 3,8 Liter) vorübergehend aussetzen.

Die Furcht vor einem globalen Konjunktureinbruch setzte erneut den Kupferpreis unter Druck. Das Industriemetall rutschte drei Prozent auf bis zu 8691 Dollar je Tonne ab und war damit so billig wie zuletzt im März 2021. Im Windschatten gaben auch die Preise von Aluminium, Zink, Blei, Nickel und Zinn zwischen einem und knapp vier Prozent nach.

BASF-AUSBLICK VERGRAULT INVESTOREN

Im Zuge des Abwärtstrends an den Ölmärkten rutschten Aktien aus dem Gas- und Ölsektor ab. Der europäische Branchenindex fiel um 3,7 Prozent. Auch Autowerte gerieten unter die Räder. Aktien des Chemiekonzerns BASF brachen bis zu sechs Prozent auf ein Zwei-Jahres-Tief von 43,30 Euro ein, nachdem Vorstandschef Martin Brudermüller die Investoren am Dienstag auf ein schwierigeres zweites Halbjahr eingestellt hatte. "Das klingt sehr vorsichtig und pessimistisch, obwohl keine Zahlen genannt wurden", sagte ein Händler.

Pläne für milliardenschwere Investitionen in den E-Mobilitäts-Sektor brachten die Papiere des Herstellers von Chemikalien und Batteriematerialien Umicore zum Absturz. Die Aktien des belgischen Konzerns sackten um rund fünfzehn Prozent ab.