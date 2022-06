DGAP-News: AUTO1 Group SE: Autohero wird offizieller Hauptpartner von Real Madrid Basketball

DGAP-News: AUTO1 Group SE / Schlagwort(e): Kooperation

- Mehrjahresvertrag als offizieller Hauptpartner ab 1. Juli 2022

- Autohero-Logopräsentation auf den Trikots des Teams

- Sportpartnerschaften als Eckpfeiler unserer profitablen Wachstumsstrategie



Berlin, 23. Juni 2022 - Autohero, Europas führender Online-Shop für hochwertige Gebrauchtwagen und die Retail-Marke der AUTO1 Group, gibt heute seine neue Partnerschaft mit Real Madrid Basketball und die Unterzeichnung einer mehrjährigen Vereinbarung mit Verlängerungsoption als offizieller Hauptpartner bekannt. Die neue Allianz mit dem spanischen Basketballverein, der gerade zum 36. Mal die nationale Basketball-Liga ENDESA gewonnen hat, umfasst die Logopräsentation auf den Trikots der Mannschaft und beginnt offiziell am 1. Juli 2022. Dies ist das erste sportliche Engagement des Unternehmens in Spanien.

"Wir freuen uns sehr, Autohero als Hauptpartner unseres Basketballteams für die kommenden Saisons gewinnen zu können. Autohero ist ein junges Unternehmen und führender Anbieter auf dem europäischen Markt mit großer Innovationsstärke. Gemeinsam ist es unser Ziel, viele weitere Erfolge für unsere geliebte Real Madrid-Community zu erzielen", kommentiert Emilio Butragueño, Director of Institutional Relations Real Madrid.

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Autohero Werbekampagnen sowohl im Fernsehen und in digitalen Medien, als auch live bei den Heimspielen von Real Madrid im WiZink Center zeigen. Autohero wird mit seiner großen digitalen Expertise attraktive und ansprechende Inhalte für Basketball-Fans entwickeln, um das Erlebnis noch unterhaltsamer und angenehmer zu gestalten. Darüber hinaus wurden gemeinsame Verkaufsaktivitäten auf den Kanälen von Real Madrid vereinbart, wie zum Beispiel über die sozialen Medien, auf YouTube und über TV-Spots.

"Wir freuen uns sehr, heute unsere Partnerschaft mit dem erfolgreichsten Basketballverein in Spanien und Europa bekannt zu geben. Das Basketballteam von Real Madrid hat einen ausgezeichneten Ruf und eine starke Anerkennung im Basketball und darüber hinaus. Die Partnerschaft wird unsere Mission unterstützen, den Autokauf bei Autohero zur ersten Wahl für Autokäufer zu machen. Unsere erfolgreichen Sportpartnerschaften sind ein wesentlicher Eckpfeiler unserer profitablen Wachstumsstrategie.", erklärt Christian Bertermann, CEO und Mitgründer der AUTO1 Group.

"Wir sind sehr stolz darauf, diese strategische Partnerschaft bekannt zu geben, da sie es uns ermöglichen wird, unsere Markenbekanntheit und -wahrnehmung sowohl in Spanien als auch in Europa, insbesondere bei Millionen von Basketballfans, weiter zu steigern", fügt Asier García, Vizepräsident Spanien & Portugal der AUTO1 Group, hinzu.



Real Madrid Baloncesto wurde 1931 gegründet und blickt auf eine lange und bemerkenswerte Geschichte im spanischen Basketball zurück. Mit 36 Siegen in der nationalen spanischen Liga und 10 Siegen in der Europaliga ist die sportliche Erfolgsgeschichte des Vereins beispiellos - mit mehr als 15 Millionen Fans ist er sowohl in Spanien als auch in Europa der führende Basketballverein. Bis heute interessieren sich 35% der Spanier zwischen 18 und 65 Jahren für Basketball.

Das Kick Off Video der neuen Partnerschaft kann unter folgendem Link aufgerufen werden:

https://youtu.be/snyli2yIwGc

Über Autohero



Autohero, der am schnellsten wachsende Online-Anbieter für Gebrauchtwagen in der Europäischen Union, ist eine Marke der AUTO1 Group und ermöglicht seinen Kunden den bequemen, sicheren und individuellen Kauf von Gebrauchtwagen. Das Unternehmen bietet Fahrzeuge aus dem eigenen Bestand an und verkauft sie mit dem herausragenden Autohero-Qualitätsstandard. Käufer profitieren von der kostenlosen Lieferung des Fahrzeugs direkt an die Haustür oder optional an einen Abholort in der Nähe des Kunden. Neben einer 21-tägigen Geld-zurück-Garantie gibt es auf alle Fahrzeuge eine einjährige Garantie.



Über AUTO1 Group



Die 2012 gegründete AUTO1 Group ist ein Multimarken-Technologieunternehmen, das den besten Weg zum Online-Kauf und -Verkauf von Autos entwickelt. Seine lokalen europäischen Verbrauchermarken wie wirkaufendeinauto.de bieten Verbrauchern den schnellsten und einfachsten Weg, ihr Auto zu verkaufen. Die Händlermarke AUTO1.com ist Europas größte Großhandelsplattform für professionelle Autohändler. Mit ihrer Einzelhandelsmarke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Größe und operative Exzellenz, um das beste Kundenerlebnis für den Online-Autokauf zu entwickeln. Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig und erzielte 2021 einen Umsatz von 4,78 Milliarden Euro. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Februar 2021 werden die Aktien der Gruppe im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Handelssymbol AG1 und der ISIN DE000A2LQ884 gehandelt.

Für mehr Informationen besuchen sie www.auto1-group.com

Kontakt



Alexander Enge

Senior Manager Investor Relations

Telefon: +49 (0)30 - 2016 38 213

Email: press@auto1-group.com

AUTO1 Group SE | Bergmannstrasse 72 | 10961 Berlin | Deutschland