DGAP-News: SPORTTOTAL AG: Hauptversammlung bereitet den Weg zur Finanzierung des Wachstumskurses

SPORTTOTAL AG: Hauptversammlung bereitet den Weg zur Finanzierung des Wachstumskurses - Hauptversammlung billigt neues Genehmigtes Kapital und die Ausgabe von Wandelanleihen - Strategischer Fokus auf Wachstum im Segment DIGITAL Köln, 23. Juni 2022. Die Hauptversammlung der SPORTTOTAL AG, die auch in diesem Jahr digital abgehalten wurde, hat den Weg für die Finanzierung des geplanten Wachstums der SPORTTOTAL freigemacht. Mit der Billigung eines neuen Genehmigten Kapitals in Höhe von ca. 15,4 Mio. Euro für die Zwecke künftiger Kapitalerhöhungen, sowie zur Sicherung der Wandlungsmöglichkeit bereits emittierter Inhaberschuldverschreibungen und etwaiger künftiger Wandelschuldverschreibungen über insgesamt rund EUR 9,3 Mio., ermöglicht die Hauptversammlung der Gesellschaft die Finanzierung ihrer Wachstumspläne. Dies beweist eindrücklich, dass die Aktionäre weiterhin zu den Wachstumsplänen stehen. Sämtliche Vorschläge der Verwaltung wurden mit großer Mehrheit des anwesenden stimmberechtigten Kapitals angenommen. SPORTTOTAL wird sich, wie CEO Peter Lauterbach in seiner Vorstandsrede ausführte, in den nächsten Monaten auf das weitere Wachstum der Streaming-Plattform für Live-Sport-Events sporttotal.tv konzentrieren. Zu einer nachhaltig positiven Entwicklung soll dabei insbesondere die in 2021 geschlossene Vertriebskooperation mit der Telekom Deutschland für das vollautomatisierte und auf künstlicher Intelligenz basierende SPORTTOTAL Kamera-System beitragen. Einen zusätzlichen Schwerpunkt im Segment DIGITAL wird die neugegründete Forty10 GmbH bilden, die als Medienhaus für Bewegtbildproduktionen im Rahmen von MagentaTV von der Telekom Deutschland mit einem mehrjährigen Vertrag ausgestattet wurde. Ebenfalls stimmten bei den übrigen Punkten der Tagesordung die Aktionäre der Gesellschaft in der jeweils notwendigen Mehrheit den Beschlussvorschlägen von Aufsichtsrat und Vorstand zu.



Über die SPORTTOTAL AG:

Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) mit Sitz in Köln ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Video-Plattformen und Communities, im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft sowie im Geschäft mit Live-Events wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Sportvereine mit einer speziellen Kameratechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live auf sporttotal.tv zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC TOTAL 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus produziert die SPORTTOTAL AG Content für namhafte Unternehmen wie Porsche, Audi, Mercedes/AMG, Red Bull oder VW, betreibt den linearen Fernsehsender #dabeiTV und veranstaltet hochwertige Live-Erlebnisse wie die Porsche Experience.

