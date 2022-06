SHOPIFY - Entscheidung steht an

Shopify Inc. - WKN: A14TJP - ISIN: CA82509L1076 - Kurs: 338,540 $ (NYSE)

Die Shopify-Aktie war lange ein Highflyer und kletterte am 19. November 2021 ein Allzeithoch bei 1.762,92 USD aus. Seit diesem Hoch befindet sich der Wert in einer massiven Abwärtsbewegung. Die Aktie fiel in dieser Bewegung auf das log. 38,2 % Retracement der Aufwärtsbewegung vom Allzeittief zum Allzeithoch zurück. Dieses Retracement liegt bei 309,07 USD.

Nach dem Erstkontakt mit diesem Retracement am 12. Mai setzte eine Konsolidierung in einem symmetrischen Dreieck ein. Am 13. Juni kam es zum Ausbruch aus dem Dreieck nach unten. Bisher kam es aber zu keinen weiteren Verkäufen. Die Aktie kehrte gestern sogar wieder an das Dreieck zurück.

Pullback oder Bodenbildungsversuch?

Bisher ist die Erholung der letzten Tage ein Pullback an das Dreieck. Aber der Spielraum dafür ist inzwischen vollständig ausgenutzt. Die Shopify-Aktie sollte bei dieser Interpretation direkt nach unten abdrehen. Dann wäre in einem ersten Rutsch ein Rückfall gen 230 USD möglich.

Sollte der Wert allerdings über das gestrige Tageshoch bei 348,25 USD ausbrechen, dann bestünde die Chance auf eine weitere Erholung gen 413,70 USD. Gelingt ein Ausbruch über 413,770 USD, dann ergäbe sich ein weiteres Kaufsignal. Ein mögliches Ziel läge dann bei 575,02 USD.

Fazit: Das Chartbild der Shopify-Aktie macht einen bärischen Eindruck. Allerdings haben sich die Bullen zuletzt wieder Chancen erarbeitet. In den nächsten 1-2 Handelstagen dürfte die Entscheidung fallen.

Shopify -Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)