DGAP-News: DATRON AG knüpft mit Geschäftsergebnis 2021 an Vorkrisen-Niveau an

DATRON AG knüpft mit Geschäftsergebnis 2021 an Vorkrisen-Niveau an - Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,20 je Aktie beschlossen - Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung der DATRON AG: Alle Beschlüsse zu den Tagesordnungspunkten mit rund 99% Zustimmung gefasst

Mühltal, 24. Juni 2022 – Die DATRON AG, (WKN A0V9LA), Anbieter von innovativen High-Speed-Fräsmaschinen, Dosiermaschinen sowie High-Speed Fräswerkzeugen, mit Sitz in Mühltal bei Darmstadt hat bei der diesjährigen Aktionärshauptversammlung über das sehr erfolgreiche Geschäftsergebnis 2021 berichtet, das in Summe an den Erfolg aus der Vorkrisenzeit anknüpft. Die Finanzkennzahlen wurden vom neuen Vorstandsvorsitzenden Michael Daniel mit großer Begeisterung vorgestellt. Im Anschluss stimmten die Aktionäre für das Geschäftsjahr 2021 allen Tagesordnungspunkten mit der jeweils erforderlichen Mehrheit zu. Auf der Hauptversammlung, die pandemiebedingt zum dritten Mal virtuell stattfand, waren bei Abstimmung 82,61 % des Grundkapitals der Gesellschaft vertreten. Alle Tagesordnungspunkte erzielten sehr große Zustimmung (aber mindestens 99 %).



Die DATRON AG wird die Dividende in Höhe von EUR 0,20 je Aktie in der kommenden Woche an die Aktionäre ausschütten. „Unser Unternehmen hat sich im Jahr 2021 in der Geschäftsentwicklung wieder auf das Vorkrisenniveau von 2018 zurückgekämpft, sodass mit EUR 0,20 pro Aktie eine angemessene Dividende an die Anleger ausgeschüttet werden kann. Wir danken unseren hoch motivierten Mitarbeitern – die zu über 80 % auch dem Aktionärskreis angehören – für ihr anhaltendes Engagement und für Ihr Durchhaltevermögen in den schweren Jahren seit Ausbruch der Pandemie. Auf ihren unermüdlichen Einsatz begründet sich der Umsatz von rund EUR 54,2 Mio. und ein EBIT von rund EUR 5,5 Mio. im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021. Wir sind sehr stolz auf diese herausragende Leistung unter den anhaltenden wirtschaftlichen und weltpolitischen Herausforderungen“, kommentierte Michael Daniel, CEO der Gesellschaft, im Anschluss an die Veranstaltung.

Die DATRON AG entwickelt, produziert und vertreibt innovative High-Speed Fräsmaschinen für die Bearbeitung von zukunftsorientierten Werkstoffen wie Aluminium und Verbundmaterialien, Dentalfräsmaschinen für die effiziente Bearbeitung aller gängigen Zahnersatzmaterialien in Dentallaboren, High-Speed Fräswerkzeuge sowie Hochleistungs‐Dosiermaschinen für industrielle Dicht‐ und Klebanwendungen. Durch neueste Technologien abgesichert durch zahlreiche Patente und die Einbindung in ein umfangreiches Dienstleistungspaket, bietet DATRON einzigartige Lösungen für Kunden in aller Welt an. DATRON Maschinen zeichnen sich durch eine hohe Qualität und Wirtschaftlichkeit bei sehr niedrigem Energieverbrauch aus und werden unter anderem in der Elektrotechnik, der Metall-, Kunststoff‐ und Automobilindustrie, der Luftfahrt sowie in der Dentaltechnik eingesetzt. Unsere derzeit aktiven rund 2.000 Maschinenkunden aus dem In‐ und Ausland arbeiten mit etwa 5.000 DATRON Maschinensystemen. DATRON bewegt sich auf einem profitablen Wachstumskurs. Im Geschäftsjahr 2021 wurde weltweit ein Umsatz von rund EUR 54,2 Mio. und ein EBIT von rund EUR 5,5 Mio. erzielt. Derzeit beschäftigt

DATRON rund 290 Mitarbeiter. DATRON wurde in den letzten Jahren vielfach ausgezeichnet: Das Unternehmen trägt seit 2020 das Siegel als TOP JOB 2020 Arbeitgeber wie auch diverse Red Dot Design Awards für das Maschinendesign (zuletzt DATRON MXCube) und einen Red Dot Communication Award für die (r)evolutionäre Steuerungssoftware DATRON next. Weitere Informationen finden sich unter www.datron.de. Kontakt:

