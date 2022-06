FedEx mit Trendwechsel

Ein schöner Tag macht noch keinen Sommer, erst ein nachhaltiger Kursanstieg der FedEx-Aktie mindestens über ein Niveau von 241,57 US-Dollar dürfte den Trendwechsel perfekt machen und in der Zukunft Aufwärtspotenzial an 256,49 und 266,79 US-Dollar freisetzen. Hierfür sollten sich Investoren jedoch etwas Zeit nehmen, einige Wochen dürfte es schon dauern. Ein bärisches Szenario kann für die FedEx-Aktie dagegen unterhalb von 200,00 US-Dollar erwartet werden, dies würde allerdings empfindliche Verluste auf 187,40 und darunter 278,70 US-Dollar bedeuten.

Bis Mai letzten Jahres lief es für die FedEx-Aktie wie am Schnürchen gezogen aufwärts, im gleichen Zeitraum konnte das Papier einen Höchststand von 319,90 US-Dollar erreichen. Anschließend setzte eine nicht unerwartete Konsolidierung ein, diese wurde die letzten Monate über abgespielt und führte bis auf ein Verlaufstief von 200,00 US-Dollar und damit einer wichtigen Unterstützung aus Anfang 2019 abwärts. Im Frühjahr dieses Jahres wurde an dieser Stelle eine volatile Bodenbildungsphase gestartet, durch die zuletzt stark gestiegenen Kurse konnte diese erfolgreich abgeschlossen werden, das heute vorgelegte Zahlenwerk befeuert zusätzlich einen Trendwechsel.

Fazit:

Aufgrund des hohen Kursniveaus könnte sogar ein Direktinvestment in Betracht kommen, als interessantes Vehikel präsentiert sich hierbei derzeit das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA1F90. Ein Anstieg der Aktie an 256,49 und 266,79 US-Dollar könnte insgesamt eine Rendite von 30 Prozent freisetzen. Die rechnerischen Kursziele im Schein wurden dagegen bei 8,65 und 9,63 Euro berechnet. Eine sinnvolle Verlustbegrenzung kann dagegen im Bereich von 220,00 US-Dollar gemessen am Basiswert angesiedelt werden, woraus sich ein Stopp-Kurs im Schein von 5,19 Euro ergeben würde. Als Anlagehorizont sind jedoch gut einige Wochen zwingend einzuplanen.