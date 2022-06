5 Aktien, auf die sich die Top-Investoren der Welt gerade stürzen

Wichtige Punkte

Ein Unternehmen ist ein Medizintechnik-Gigant, der in den Bereich der Roboterchirurgie einsteigt.

Ein anderes Unternehmen ist ein Chiphersteller, der einem großen Konkurrenten Marktanteile abnimmt.

Ein weiteres Unternehmen ist ein Spezialist im Transportwesen, der in neue Bereiche vorstößt.

Laut BNN Bloomberg verkaufen institutionelle Investoren und Hedgefonds Aktien in einem noch nie dagewesenen Tempo. Das ist nicht allzu überraschend, denn es ist klar, dass wir uns in einem Bärenmarkt befinden, der dadurch entsteht, dass viele Investoren viele Aktien verkaufen, wodurch die Aktienkurse stark fallen.

Trotzdem verkauft nicht jeder. Kluge Einzelanleger wissen, dass Marktabschwünge gute Kaufgelegenheiten bieten können, und Hedgefondsmanager und andere Top-Investoren wissen das auch.

Hier sind fünf Aktien, die verschiedene Großinvestoren gekauft haben.

1. Medtronic

Ray Dalio leitet Bridgewater Associates, eine der größten Hedgefondsgesellschaften, wenn nicht sogar die größte. Der größte Neukauf des Unternehmens im letzten Quartal waren Aktien des Medizintechnikspezialisten Medtronic (WKN: A14M2J, 0,94 %). Bridgewater gab mehr als 200 Mio. US-Dollar für die Aktien aus und ist damit die 18.-größte Beteiligung des Unternehmens.

Medtronic hat mit einem aktuellen Marktwert von über 116 Mrd. US-Dollar eine Menge zu bieten. Das Unternehmen beschreibt sich selbst auf seiner Website wie folgt:

„Wir entwickeln innovative Lösungen zur Behandlung von mehr als 70 Krankheiten, von Parkinson bis Diabetes. Und während unsere Gesundheitstechnologien das Leben von zwei Menschen jede Sekunde, jede Stunde und jeden Tag verändern, erwarten wir noch mehr von uns.“

Medtronic hat bereits mehr als 49.000 Patente im Portfolio und gibt jährlich mehr als 2,5 Mrd. US-Dollar für Forschung und Entwicklung aus, um neue Produkte zu entwickeln und bestehende Produkte zu verbessern. Es gibt Konkurrenten, aber nur wenige können so viel Geld ausgeben, um das Wachstum durch Innovation zu fördern. Ein vielversprechendes neues Angebot ist das robotergestützte Chirurgiesystem Hugo. Das Unternehmen zahlt sogar eine Dividende, die zuletzt 3 % betrug.

2. Advanced Micro Devices

Einer der reichsten Hedgefondsmanager ist James Simons von Renaissance Technologies, dessen geschätztes Nettovermögen kürzlich auf über 3,4 Mrd. US-Dollar gestiegen ist. Einer der Neukäufe von Renaissance Technologies im letzten Quartal war Advanced Micro Devices (WKN: 863186, -0,58 %).

Der Chiphersteller, der oft als AMD bezeichnet wird, hat viele Investoren durch die Übernahme des Chipherstellers Xilinx Anfang des Jahres zuversichtlich gestimmt, denn es wird erwartet, dass die Nachfrage nach den Chips von Xilinx solide sein wird. In Hyperscale-Rechenzentren wird zum Beispiel häufig Xilinx-Technologie eingesetzt. In der Zwischenzeit hat AMD seinen Marktanteil auf dem PC-CPU-Markt auf Kosten des Branchenführers Intel ausgebaut. Im letzten Quartal stieg der Umsatz von AMD im Vergleich zum Vorjahr um satte 71 %.

3. CSX

Daniel Loeb von Third Point Capital wird von vielen Unternehmen gefürchtet, denn er ist als Aktivist bekannt. Wenn er eine Position in einem Unternehmen übernimmt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er Veränderungen durchsetzen möchte. Im letzten Quartal waren die größten Neuzugänge im Besitz von Third Point Capital Aktien des Eisenbahnunternehmens CSX (WKN: 865857, -0,41 %) im Wert von einer Viertelmillion US-Dollar.

CSX hat sich zum Ziel gesetzt, „die am besten geführte Eisenbahngesellschaft Nordamerikas zu werden“. Das Streckennetz von CSX Transportation, das sich hauptsächlich auf den Osten der USA konzentriert, umfasst rund 20.000 Streckenmeilen in 23 Bundesstaaten, dem District of Columbia und den kanadischen Provinzen Ontario und Quebec. Nach Angaben des Unternehmens leben fast zwei Drittel der Amerikaner im Versorgungsgebiet.

Die Aktie hat sich solide entwickelt (der Umsatz stieg im ersten Quartal um 21 % im Vergleich zum Vorjahr). Der Transport mit der Bahn ist zwar äußerst wirtschaftlich, aber nicht perfekt, denn die beförderten Güter müssen irgendwann die Gleise verlassen, um an ihren Bestimmungsort zu gelangen. Daher ist es ein vielversprechender Schritt, dass CSX ein Lkw-Geschäft übernommen hat, das bereits rund 7 % des Umsatzes erwirtschaftet.

4. International Flavors & Fragrances

Carl Icahn ist ebenfalls ein aktivistischer Investor, wenn auch ein bekannterer. Im letzten Quartal, über das er berichtete, war die einzige neue Position International Flavors & Fragrances (WKN: 853881, -1,14 %), in die er 84,6 Mio. US-Dollar investierte.

International Flavors & Fragrances (IFF), dessen Wurzeln bis ins Jahr 1889 zurückreichen, ist zwar kein bekannter Name, aber ein Fortune-500-Unternehmen, das unter anderem Aromen und Düfte für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die Parfümindustrie, die Haushalts- und Körperpflege sowie die Gesundheits- und Wellnessbranche liefert. Im ersten Quartal stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 31 %, was unter anderem auf die Fusion mit dem Geschäftsbereich Ernährung und Biowissenschaften von DuPont zurückzuführen ist.

5. Chevron

Warren Buffett, den viele für den größten Investor der Welt halten, hat den Wert seines Unternehmens, Berkshire Hathaway, in 56 Jahren um durchschnittlich 20 % pro Jahr gesteigert. Laut seinem letzten 13F-Bericht hat Berkshire seinen Anteil am Ölriesen Chevron (WKN: 852552, -4,57 %) im letzten Quartal um 316 % erhöht und damit mehr als vervierfacht. Berkshire besitzt nun etwas mehr als 8 % von Chevron.

Im ersten Quartal verzeichnete Chevron einen Umsatzanstieg von satten 70 % im Vergleich zum Vorjahr. Viele Ölunternehmen haben sich in letzter Zeit sehr gut entwickelt, vor allem in ihren „Upstream“- bzw. Förder- und Produktionsbereichen. Angesichts der horrenden Kraftstoffpreise in Amerika fragen sich einige, ob die Regierung eingreifen und die Rendite eindämmen wird. Chevron und andere große Ölunternehmen haben jedoch in erneuerbare Energien investiert und sind vielseitig tätig, was ihr langfristiges Überleben wahrscheinlich macht.

Dies sind nur einige wenige Unternehmen, die Großinvestoren in letzter Zeit gekauft haben. Da viele Aktien in den letzten Monaten stark gefallen sind, werden einige der oben genannten Aktien vielleicht sogar zu einem noch niedrigeren Preis gehandelt als zu dem Zeitpunkt, als diese Investoren sie kauften. Wenn du dich für eine dieser Aktien interessierst, solltest du sie genauer unter die Lupe nehmen, um sicherzustellen, dass sie gut in dein Portfolio passen.

Der Artikel 5 Aktien, auf die sich die Top-Investoren der Welt gerade stürzen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Selena Maranjian auf Englisch verfasst und am 17.06.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

