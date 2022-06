Die Nintendo-Aktie setzt bei diesem Content-Drop auf ein 100 Mrd. US-Dollar-Franchise!

The Motley Fool · 26.06.2022, 06:11 Uhr

Bei der Nintendo-Aktie (WKN: 864009) sind Content-Drops inzwischen wichtig. Bei Switch Online präsentiert das Management jeden Monat einen Top-Namen aus der Ära von Nintendo 64. Weitere Drops gibt es wiederum im NES- und SNES-Bereich, allerdings nicht so regelmäßig.

Für mich ist das Gaming-Streaming ein Geschäftsbereich, der viel Potenzial verspricht. Nicht nur, weil das Management den eigenen, alten Content monetarisieren. kann, sondern auch weil man mit den alten Inhalten experimentiert. Zum Beispiel hat man bei F-Zero X einen Online-Multiplayer eingebaut, der das Spieleerlebnis auf ein vollkommen neues Level hievt.

Jetzt setzt das Management der Nintendo-Aktie bei Switch Online auf einen Content-Drop aus einem 100-Mrd.-US-Dollar-Franchise. Blicken wir auf die Details.

Nintendo-Aktie: Der neueste Content-Drop!

Wie Nintendo nun erklärte, wurde vor Kurzem Pokémon Snap für Switch Online veröffentlicht. Dabei handelt es sich eben um ein Spiel aus der Pokémon-Ära. Spieler können bei ihren Abenteuern Fotos der beliebten kleinen Monster machen und ihre Erfolge im Nachhinein bewerten lassen. Nerds und Fans des Franchises kennen das natürlich.

Wie es auf gängigen Vergleichsplattformen in der Branche heißt, kommt das Spiel auf eine hohe Bewertung, was die Beliebtheit angeht. Metacritic verweist zum Beispiel darauf, dass es einen Rating-Score von 77 gebe, was ein gewisses Interesse bedeuten dürfte.

Es ist trotzdem lediglich ein Content-Drop für die Nintendo-Aktie. Ob er Zugkraft besitzt, neue Nutzer anzieht oder weitere Dinge? Natürlich können wir das nicht einfach so aus dem Stegreif beantworten.

Es geht eher um die Bibliothek!

Switch Online bleibt für mich bei der Nintendo-Aktie eine Möglichkeit, starke Ergebnisse und hohe, freie Cashflows einzufahren. Die Margen bei diesem speziellen Produkt dürften hoch sein. Schließlich sind die Formate entwickelt, die Plattform selbst dürfte nicht das meiste kosten. Auch die moderaten Abwandlungen oder das Einbauen von Online-Multiplayern ist vermutlich nicht der große Kostenpunkt. Sonst würde das Management das vermutlich nicht angehen.

Ob Pokémon Snap jetzt der große Content-Drop ist, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Im Zweifel geht es jedoch sowieso primär darum, dass sich inzwischen eine Bibliothek bildet, die konsequent erweitert wird. Aus der NES- und SNES-Ära gibt es bereits eine Menge Titel. Aber auch von Nintendo 64 existiert ein breiter Kreis, der viele Zocker anziehen kann.

Natürlich muss das Management von Nintendo dafür sorgen, die Bestandsmitglieder bei Laune zu halten. Aber das ist per weiterer Content-Drops durchaus möglich, die der Videospielekonzern gewiss noch in der Hinterhand hat.

Vincent besitzt Aktien von Nintendo. The Motley Fool empfiehlt Nintendo.

