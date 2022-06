DGAP-News: windeln.de verschiebt Veröffentlichungstermin für den Geschäftsbericht 2021 auf Ende Juli 2022

DGAP-News: windeln.de SE / Schlagwort(e): Jahresbericht

windeln.de verschiebt Veröffentlichungstermin für den Geschäftsbericht 2021 auf Ende Juli 2022 München, 27. Juni 2022: windeln.de SE ("windeln.de" oder "Gesellschaft"; ISIN DE000WNDL300 und DE000WNDL318) hat am 7. Juni 2022 bekannt gegeben, dass die Bezugsfrist für das laufende Bezugsangebot vom bislang 8. Juni 2022 (einschließlich) bis zum 4. Juli 2022 (einschließlich) verlängert wird. Auf Basis des Zeitplans, der aufgrund der beschlossenen Verlängerung der Bezugsfrist angepasst wurde, beabsichtigt die Gesellschaft nunmehr, den testierten und vom Aufsichtsrat gebilligten Konzern- und Jahresabschluss einschließlich der dazugehörigen Lageberichte zum 31. Dezember 2021 bis Ende Juli 2022 zu veröffentlichen.

