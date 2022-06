Original-Research: EAMD European AeroMarine Drones AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: EAMD European AeroMarine Drones AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu EAMD European AeroMarine Drones AG Unternehmen: EAMD European AeroMarine Drones AG ISIN: DE0006611957 Anlass der Studie: Research Report (Initial Coverage) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 80,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2023 Letzte Ratingänderung: - Analyst: Matthias Greiffenberger, Marcel Schaffer Innovative drohnengestützte Nah- und Fernüberwachung mit Effizienz- und Kostenvorteilen. Erster Auftrag über 5 Drohnen bis 2024 bereits gesichert. Erste Umsatzerlöse 2023 erwartet. Spekulatives Investment mit hohem Zukunftspotenzial. Mittelfristig plant das Management der EAMD European AeroMarine Drones AG (EAMD) ein Portfolio an Hightech KMUs im Luftfahrtbereich mit dem Fokus auf Nah- und Fernüberwachung aufzubauen. Zur Entwicklung neuer Prototypen fehlt KMUs häufig der Zugang zu Kapital und die Vertriebsstärke, um Flotten an Großkunden zu vertreiben. EAMD plant die Prototypenentwicklung der KMUs zu finanzieren, um im Gegenzug, ein Vorverkaufsrecht bzw. eine Exklusivität des Produktvertriebs zu erhalten. Aktuell besteht die erste Kooperation mit der Reiner Stemme Aero GmbH (RS.Aero). Die RS.Aero hat zwei Drohnen in der Entwicklung, welche bemannt und unbemannt eingesetzt werden können. Im Rahmen der Kooperation soll eine Schwestergesellschaft der RS.Aero, die Reiner Stemme Red Eagle AG (RS Red Eagle), zeitnah per Sachkapitalerhöhung in die EAMD eingebracht werden. RS.Aero hat zwei Drohnen in der Entwicklung, die EAMD Whisper, welche 2023 die Marktreife erreichen soll und ein größeres Modell, die Geo-Explorer, welche 2024 die Marktreife erreichen soll. EAMD erhält über die Red Eagle ein Vorverkaufsrecht an der Produktion der Whisper und der Geo-Explorer von der RS.Aero. Für den erfolgreichen Verkauf erhält EAMD eine Vertriebsprovision von 15% von RS.Aero. Aktuell findet in der EAMD noch keine operative Entwicklung statt, daher ist die Bilanz sehr schlank mit unwesentlichen Umsätzen und einem niedrigen Netto-Ergebnis. Auch die Red Eagle hat eine sehr schlanke Bilanz und sollte bei einer Sachkapitaleinbringung zu rund 20 Mio. EUR, neben Eigenkapital auch größtenteils Goodwill schaffen. Das Management geht von einer sehr dynamischen Entwicklung des Vertriebs der Whisper und Geo-Explorer aus, mit Umsatzerlösen von 3,75 Mio. EUR im Jahr 2023, 15 Mio. EUR im Jahr 2024, 28,50 Mio. EUR im Jahr 2025 und 48,75 Mio. EUR im Jahr 2026. Mit Absatzzahlen in Summe von 5 (2023), 16 (2024), 28 (2025) und 47 (2026). Die erwartete Entwicklung des EAMD Managements ist unseres Erachtens mit gewissen Unsicherheiten belegt. Vor dem Hintergrund der noch ausstehenden Sachkapitalerhöhung und der hohen Planungsunsicherheit haben wir Eintrittswahrscheinlichkeiten für die Umsatzerlöse der kommenden Jahre angenommen. Die Eintrittswahrscheinlichkeit lieg bei 100 % für das Jahr 2022, gefolgt von 75 % für das Jahr 2023 und 50 % für die Jahres 2024 und 2025. Somit planen wir entsprechend der Eintrittswahrscheinlichkeit für das Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 0,00 Mio. EUR, gefolgt von 2,81 Mio. EUR im Jahr 2023 und 7,13 Mio. EUR im Jahr 2024 bzw. 14,25 Mio. EUR im Jahr 2025. Da keine Produktion in der EAMD erfolgt, sondern ausschließlich der Vertrieb, können sehr hohe EBITDA-Margen erzielt werden. Daher erwarten wir ein EBITDA in Höhe von -0,50 Mio. EUR im Jahr 2022, gefolgt von 1,43 Mio. EUR im Jahr 2023 bzw. 4,57 Mio. EUR im Jahr 2024 und 9,90 Mio. EUR im Jahr 2025. Auf Basis unseres DCF-Modells haben wir einen fairen Unternehmenswert in Höhe von 27,06 Mio. EUR ermittelt. Bezogen auf eine ausstehende Aktienzahl in Höhe von 0,34 Mio. entspricht dies einem Kursziel in Höhe von 80,00 EUR. Die Aktie der EAMD European AeroMarine Drones AG stellt ein spekulatives Investment dar und hat im Erfolgsfall ein sehr hohes Kurspotenzial. Wir vergeben das Rating Kaufen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/24467.pdf Kontakt für Rückfragen GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++

