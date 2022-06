ALLIANZ - Das Jahrestief hat gehalten

Allianz SE - WKN: 840400 - ISIN: DE0008404005 - Kurs: 184,500 € (XETRA)

Die Verkäufer hatten sich zuletzt zügellos ausgetobt bei der Aktie des Versicherers und drückten den Wert in zwei markanten Abwärtswellen seit Mai wieder fast bis ans Jahrestief bei 178,30 EUR zurück. Dort startet nach einer zweitägigen Stabilisierungsphase heute eine schwungvolle Kurserholung. So weit, so normal. Wir sehen eine technische Gegenbewegung, einen Pullback am Jahrestief. Wie geht es hier weiter?

Rücklauf zum EMA50 wäre drin

Bei rund 189 EUR liegt jetzt ein erster Widerstandsbereich als primäres Erholungsziel. Geht es nachhaltig darüber, wäre Platz bis zum Widerstandsbereich bei 194 - 195 EUR. Erst mit einer nachhaltigen Rückkehr über 195 EUR würden weitere Kaufsignale für einen Anstieg bis 203 - 204 und 208,75 EUR generiert werden.

Kommen die Bären jedoch zurück und lassen die Aktie unter das Jahrestief bei 178,30 EUR fallen, entstehen neue Verkaufssignale. Abgaben in Richtung des Supports um 170 EUR müssten dann eingeplant werden.

Fazit: Der heutige Anstieg liefert eine gute Basis für eine größere Kurserholung. Als kurzfristiger Underperformer im DAX sollte ein erneuter Schwächeanfall jedoch nicht verwundern. Long-Spekulationen erscheinen auf den ersten Blick attraktiv, sind aus technischer Sicht allerdings noch ziemlich risikobehaftet.

Allianz SE Aktie

Auch interessant:

STARBUCKS - Folgt doch noch die Kaufwelle?

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inklusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt testen!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)