DGAP-Adhoc: pferdewetten.de AG: Verwaltung unterbreitet Hauptversammlung Dividendenvorschlag in Höhe von 0,10 Euro je alter Aktie für das Geschäftsjahr 2021

28.06.2022 / 22:47 CET/CEST

pferdewetten.de: Verwaltung unterbreitet Hauptversammlung Dividendenvorschlag in Höhe von 0,10 Euro je alter Aktie für das Geschäftsjahr 2021 Der Aufsichtsrat und der Vorstand der pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777 und DE000A3MQC05) haben heute beschlossen, der Hauptversammlung am 18. August 2022 eine Dividende in Höhe von 0,10 Euro je alter Aktie (ISIN DE000A2YN777) für das Geschäftsjahres 2021 vorzuschlagen. Trotz der hohen Anlaufkosten für den Einstieg in das stationäre Sportwettengeschäft ermöglicht das planmäßig verlaufende operative Geschäft die Ausschüttung im Sinn der seit Jahren kommunizierten Dividendenzahlungskontinuität. Düsseldorf, den 28. Juni 2022 Pierre Hofer

