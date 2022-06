DGAP-News: Deutsche Rohstoff AG: Hauptversammlung trifft alle Beschlüsse mit großer Mehrheit

DGAP-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Deutsche Rohstoff AG: Hauptversammlung trifft alle Beschlüsse mit großer Mehrheit



28.06.2022 / 15:32

Mannheim. Die diesjährige ordentliche Hauptversammlung der Deutsche Rohstoff AG, die am heutigen Dienstag in virtueller Form stattgefunden hat, hat alle vorgeschlagenen Beschlüsse mit großer Mehrheit gefasst. Die detaillierten Ergebnisse können auf der Homepage unter https://rohstoff.de/hv2022/ eingesehen werden. In den Aufsichtsrat der Gesellschaft wählte die Hauptversammlung Dr. Thomas Gutschlag, Martin Billhardt und Dr. Werner Zöllner. In der anschließenden konstituierenden Aufsichtsratssitzung wählte der Aufsichtsrat den langjährigen Vorstand und Mitgründer Dr. Thomas Gutschlag zu seinem Vorsitzenden. Der Aufsichtsrat verlängerte außerdem die Bestellung des momentan einzigen Vorstands Jan-Philipp Weitz bis zum 27. Juni 2027. Die Gesellschaft wird im Laufe des 3. Quartals einen neuen CFO präsentieren. Thomas Gutschlag und Jan-Philipp Weitz unterzeichneten außerdem eine private Vereinbarung, in der Thomas Gutschlag Jan-Philipp Weitz die Option einräumt, innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren bis zu 50.000 Aktien aus seinem Bestand zu einem festgelegten Preis kaufen zu können. Ein erster Verkauf über 4.000 Stück wurde heute abgewickelt. Mannheim, 28. Juni 2022 Die Deutsche Rohstoff identifiziert, entwickelt und veräußert attraktive Rohstoffvorkommen in Gaslagerstätten in den USA. Metalle wie Gold und Wolfram runden das Portfolio ab. Weitere Informationen unter www.rohstoff.de Kontakt Deutsche Rohstoff AG

Jan-Philipp Weitz, CEO

Tel. +49 621 490 817 0

info@rohstoff.de

