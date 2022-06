BMW: Letzter Strohhalm!

Noch Anfang dieses Jahres markierte das Papier von BMW im Bereich von 100,00 Euro ein stolzes Verlaufshoch, mit Ausbruch des Krieges in der Ukraine und einer massiv anziehenden Inflation kam die Aktie stark unter Druck und fiel zeitweise auf ein Verlaufstief von 67,58 Euro Anfang März zurück. Zwar verhalf die Unterstützung aus Anfang 2021 zu einer temporären Erholungsbewegung zurück in den Widerstandsbereich um 84,00 Euro, die letzten Tage waren jedoch wieder von empfindlichen Kursverlusten zurück auf die Unterstützungszone der laufenden Schiebephase um 75,00 Euro gezeichnet. Sollte diese letzte markante Unterstützung fallen, wäre ein Test der Jahrestiefs unausweichlich und könnte sich durchaus für ein Short-Investment anbieten.

Neue Jahrestiefs möglich

Noch klammert sich die BMW-Aktie an ihren letzten Strohhalm um 75,00 Euro, ein nachhaltiger Tagesschlusskurs unterhalb von 73,90 Euro könnte jedoch den Stein ins Rollen bringen und weitere Verluste hervorbringen. Erste Ziele lägen in diesem Fall bei 71,70 und darunter an den aktuellen Jahrestiefs von 67,58 Euro für das Wertpapier. Dieses Szenario würde sich entsprechend für ein kurzfristiges Short-Engagement anbieten. Der Bereich zwischen 75,00 Euro und den Verlaufshochs aus Anfang dieses Monats bei 84,47 Euro ist dagegen als neutrale Handelszone zu beurteilen. Bullische Ansätze ergeben sich nach aktueller Auswertung erst oberhalb des 200-Tage-Durchschnitts, dann würde ein Rücklauf in den Bereich von 92,50 Euro möglich.