Trading-Chance Amazon: Die Bullen haben ihre Chance liegen lassen

Noch weiß niemand, wie es im zweiten Quartal für den Online-Handelsriesen amazon.com gelaufen ist. Aber die aktuell eintreffenden Bilanzen aus dem Einzelhandel sehen weltweit fast durch die Bank übel aus. Die Zweifel, dass Amazon diesem Sog entkommen könnte, nehmen zu. Der Aktiensplit hat die Aktie nicht belebt … und sie kann sich weiterhin nicht von der runden 100 US-Dollar-Marke lösen. Eine Trading-Chance Short.

Vorhin meldete der Möbel- und Haushaltswarenverkäufer Bed, Bath & Beyond klar unter den Prognosen ausgefallene Quartalsergebnisse, die insofern wichtig waren, weil das Quartal, um das es hier geht, vom 1. März bis zum 31. Mai reichte. Damit deutet sich an, dass der schwache April, der sich bei US-Handelsketten wie Target und Walmart bereits niedergeschlagen hatte, von einem nicht minder schwachen Mai gefolgt wurde. Der US-Konsum ist schwach … und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass das in Asien oder Europa anders wäre. Ein für den Handelsriesen amazon.com äußert unerfreuliches Szenario.

Ein fortgesetzter Rückgang der Konsumneigung würde Amazon hat treffen

Amazon hatte bereits im Zuge der Bilanzvorlage zum ersten Quartal eine Perspektive für das jetzt endende Frühjahresquartal mitgeliefert, die die Akteure zum fluchtartigen Ausstieg aus der Aktie bewog. Das könnte im Licht dieser einlaufenden Ergebnisse aus dem Einzelhandel weitergehen. Und sollte es nötig sein, die ohnehin bereits gesenkten Gewinnerwartungen für Amazon erneut zu senken, wäre ein Kursniveau von 100 US-Dollar nicht mehr günstig, sondern immer noch zu teuer, denn rückläufige Umsätze und Margen haben eine markante Hebelwirkung … in beide Richtungen. Hinzu kommt die charttechnische Situation:

Der Aktiensplit hat nicht gewirkt … die Short-Seller freut‘s

Am 6. Juni hatte amazon.com einen Aktiensplit vorgenommen. Statt zuvor einer hatte, wer Amazon im Depot hatte, auf einmal 20 Aktien. Ziel solcher Aktionen ist es, die Aktie optisch billiger und damit für Anleger wieder attraktiver zu machen. Aber Sie sehen im Chart: Das funktionierte nicht. Im Gegenteil: Genau an diesem 6. Juni erreichte die vorherige Aufwärts-Reaktion ihr Hoch. Und seither bringen die Bullen nichts mehr zuwege.

Quelle: marketmaker pp4

Nachdem die psychologisch wichtige 100 US-Dollar-Marke (vorher die 2.000er-Marke) im Mai zweimal angesteuert und gehalten wurde, kam es nach dem Aktiensplit zu einem erneuten und wiederum erfolgreichen Test. Drei Tests einer runden Marke, das hätte reichen müssen, um von dort aus wieder Schwung in den Kurs zu bringen. Aber genau das ist jetzt erst einmal gescheitert. Und dass die Amazon-Aktie zu Wochenbeginn bereits über die 20-Tage-Linie und die April-Abwärtstrendlinie als nächstgelegene Charthürden hinaus war, dann aber doch darunter schloss und gestern Anschlussverkäufe kamen, die die Aktie erneut in Richtung der 100 Dollar-Linie drückten, ist für die Short-Seller ein gutes Zeichen. Denn die Faustregel lautet: Je öfter eine Linie getestet wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie bricht.

Jetzt steht die „runde 100“ schon wieder im Fokus

Solange diese runde 100 US-Dollar-Marke nur bedroht, aber noch nicht gefallen ist, ist ein Short-Trade natürlich hoch spekulativ. Aber sollte diese Linie im vierten Anlauf brechen, könnte es mit dem Abverkauf sehr schnell gehen, denn man darf unterstellen, dass knapp darunter viele Stop Loss-Verkaufsorders liegen, die, wenn sie ausgelöst werden, den Abgabedruck sofort immens erhöhen. Daher stellen wir diese Trading-Chance schon jetzt vor … für Trader, die mit einem höheren Risiko nicht nur umgehen können, sondern das auch wegen der eben dann auch höheren Chancen mögen.

Wir haben dazu ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS herausgesucht, das mit einem Basispreis und K.O.-Level bei 148,411 US-Dollar derzeit einen Hebel von 2,55 ausweist – für diese so volatile Aktie angemessen. Dieses Short-Zertifikat der UBS hat die WKN UK3L9A.

Wenn dieses Short-Setup zum Bruch der 100er-Linie führen soll, darf die Amazon-Aktie das Zwischenhoch des Montags nicht nennenswert überwinden. Daher lässt sich für diesen Trade ein enger Stoppkurs ansetzen, den wir, bezogen auf die Aktie, bei 119 US-Dollar ansiedeln würden, das entspricht beim momentanen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar von 1,0510 einem Kurs von 2,80 Euro in diesem Short-Zertifikat WKN UK3L9A.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 113,76 US-Dollar, 117,98 US-Dollar, 128,99 US-Dollar, 133,61 US-Dollar

Unterstützungen: 101,26 US-Dollar, 100,00 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf amazon.com

Basiswert amazon.com WKN UK3L9A ISIN DE000UK3L9A6 Basispreis 148,411 US-Dollar K.O.-Schwelle 148,411 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 2,55 Stop Loss Zertifikat 2,80 Euro

PS: Hinweis auf die Trading-Chance Short auf Amazon vom 2. Juni

Unsere vorherige, auf Amazon Short ausgerichtete Trading-Chance vom Juni liegt jetzt natürlich komfortabel im Plus. Wer da mitgezogen hat, sollte seinen Stop Loss deutlich in die Gewinnzone anheben, idealerweise auf den auch für den aktuellen Trade angepeilten, engen Stopp-Level von 119 US-Dollar in der Aktie, das entspräche bei diesem „alten“ Trade mit der WKN UH5YTY einem Niveau von etwa 9,50 Euro.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

