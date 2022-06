BMW: Aktienrückkauf in Höhe von 2 Milliarden Euro beschlossen - Anleger bleiben heute trotzdem vorsichtig

Wenn schon keiner unsere Aktie will, dann kaufen wir sie eben selbst! Ein kluger Schachzug von BMW. Ob die Münchener noch einmal so billig an ihre eigenen Papiere kommen ist durchaus fraglich. Die Inflations- und Rezessionsängste haben die Aktie fast wieder auf das Jahrestief bei etwa 70 Euro gedrückt. Anfang des Jahres hatte der Kurs ganz Kurs im dreistelligen Bereich gestanden.

Jetzt gibt es die aktuell mit einen geschätzten KGV um die 4 und eine Dividenden-Rendite von 9 Prozent. Wenn die Anleger, die guten Dinge aus Angst nicht sehen wollen, dann greift BMW eben zu. Für zwei Milliarden werden eigenen Aktien zurückgekauft und fast komplett eingezogen werden. Bis zu 1,85 Milliarden Euro des Rückkaufvolumens entfallen dabei auf die im Dax notierten Stammaktien des Konzerns und bis zu 150 Millionen Euro auf die Vorzüge.

Damit wird bei BMW das Ergebnis je Aktie steigern. In den USA wird verstärkt auf diesen Wert geschaut. Vielleicht hofft BMW das die Anleger in Übersee dann eher zugreifen, wenn die heimischen Anleger zurückscheuen. So oder so will der Autobauer mit dem Aktienrückkauf ein Zeichen setzen.

Mit diesem Instrument schaffen wir Wert für unsere Aktionäre und senden ein Signal unserer langfristigen Stärke an den Kapitalmarkt. Der Aktienrückkauf belege die Finanzkraft und Liquidität von BMW.

Dank operativer Stärke und der Vollkonsolidierung des chinesischen Tochterunternehmens BMW Brilliance erwartet Peter weiterhin eine starke Liquiditätsposition. Die Hauptversammlung hatte im Mai einen Anteilsrückkauf im Umfang von 10 Prozent des Grundkapitals innerhalb von fünf Jahren erlaubt.

Der Aktie hilft es heute nicht

BMW schlägt sich heute mit einem Minus von fast 3 Prozent zwar noch am Besten unter den deutschen Autobauern im Dax, trotzdem geht die Nachricht mehr unter. Mit dem gestarteten Aktienrückkauf dürfte die Aktie erst einmal nach unten zu einem guten Stück abgesichert sein. Das heißt, dass Risiko für Anleger die jetzt einsteigen ist ein gutes Stück abgesichert. Daher würden wir jetzt zu einem Einstieg bei der Aktie raten. Auf Sicht von 12 bis 18 Monaten dürften sich der Kurs im Depot gut entwickeln.

