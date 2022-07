DAX: Positive Signale aus den USA

Der Deutsche Aktienindex DAX hat eine rabenschwarz letzte Woche durchlebt und ist in den Bereich um 12.600 Punkten zurückgefallen. Hoffnungen auf eine kurzfristige Erholung wecken die Kursmuster bei den großen US-Indizes.

Aber auch der DAX konnte am Freitag einen starken Schlussspurt zurück an 12.813 Punkte hinlegen, die zuvor gerissenen Kurslücken könnten nun in den kurzfristigen Fokus bullischer Marktteilnehmer rücken, oberhalb von 12.894 Punkten steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen Rücklauf zurück an 13.000 Punkte merklich an, womit die letzte Kurslücke geschlossen werden dürfte.

Aber erste darüber wird dem DAX eine weitere Erholungschance an 13.120 Punkte eingeräumt. Von dort an könnte allerdings die positive Auflösung des symmetrischen Dreiecks neuerliche Verkäufer auf den Plan rufen und Abschläge zurück in den Bereich der Jahrestiefs um 12.138 Punkte hervorrufen.

Das Marktumfeld präsentiert sich weiterhin schwierig, auch die fundamentalen Daten spiegelt nicht unbedingt grenzenlosen Optimismus an den Handelsplätzen wider. Aus technischer Sicht droht dem DAX weiterhin ein Rückfall auf neuerliche Jahrestiefs.

Wegen eines Feiertages in den USA bleiben die Aktienmärkte vor Ort heute geschlossen. Impulse werden dagegen in wenigen Minuten mit frischen Zahlen zu Deutschlands Handelsbilanzsaldo und den Exporten (saisonbereinigt) aus Mai erwartet. Um 9:00 Uhr meldet Spanien Arbeitslosenzahlen aus Juni, um 10:30 Uhr wird der europaweite Sentix-Konjunkturindex für den aktuellen Monat vorgestellt. Um 11:00 Uhr folgen europaweite Erzeugerpreise aus Mai.