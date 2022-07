DGAP-News: SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA: SGT German Private Equity schlägt ihren Aktionären erstmals Dividende vor

DGAP-News: SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Dividende/Jahresergebnis

++ Pressemitteilung +++ SGT German Private Equity schlägt ihren Aktionären

erstmals Dividende vor Dividendenvorschlag von 2 Cent pro Aktie

Aktienrückkaufankündigung im Volumen von 10 Cent pro Aktie

Gewinn 2021 fällt höher aus als erwartet Frankfurt am Main, 4. Juli 2022 – Die SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA (SGF), ein börsennotierter Private Equity-Asset Manager, schlägt ihren Aktionären in der Hauptversammlung am 18. August 2022 erstmals die Zahlung einer Dividende vor, in Höhe von 2 Cent pro Aktie. Daneben hält die SGF an ihrer Absicht fest, ihren Aktionären im 3. Quartal 2022 ein öffentliches Aktienrückkaufangebot zu unterbreiten. Das geplante Volumen des Aktienrückkaufs beträgt rund 5 Mio. EUR oder 10 Cent pro Aktie. Insgesamt schüttet die SGF damit 6 Mio. EUR oder 12 Cent pro Aktie an ihre Aktionäre aus. Das entspricht 8% ihrer Marktkapitalisierung. Mit einem Nettogewinn von 14 Mio. EUR oder 44 Cent pro Aktie im abgelaufenen Geschäftsjahr übertrifft die SGF die Markterwartungen und ihre eigenen Prognosen und Schätzungen deutlich (IFRS Konzern; Vorjahr -5 Cent). Im IFRS-Abschluss ist auf durchschnittlich 33.133.219 Aktien im Geschäftsjahr abzustellen. Bezogen auf die aktuelle Anzahl von 49.801.800 ausstehenden Aktien beläuft sich das Nettoergebnis noch immer auf 28 Cent pro Aktie. Der Geschäftsbericht wird Ende der Woche veröffentlicht. Die SGF plant, zur Gewinnverwendung ab diesem Jahr jedes Geschäftsjahr einen Aktienrückkauf und/oder eine Dividendenzahlung durchzuführen und gleichzeitig einen Teil der Gewinne zu thesaurieren und in von ihrer Tochter SGTPTE generierte Private Equity-Opportunitäten zu investieren. Über SGT German Private Equity SGT German Private Equity ist ein in Deutschland beheimateter, börsennotierter Private Equity-Asset Manager mit Sitz in Frankfurt am Main. Ihre 100%ige Tochtergesellschaft SGT Capital Pte. Ltd. ist ein globaler Alternative Investment- und Private Equity-Asset Manager mit Hauptsitz in Singapur. Für ihren neuen, branchenagnostischen Private Equity-Fonds SGT Capital Fund II mit geografischem Fokus auf Europa und Nordamerika und Laufzeit von zehn Jahren, strebt SGT ein Fundraising-Zielvolumen von 1 bis 3 Mrd. USD an. Das Management Team verfügt über langjährige Führungserfahrungen bei namhaften Adressen – globalen Private Equity-Häusern, Managementberatungen und Investmentbanken. Aus ihrer Historie als ein führender deutscher Venture Capital-Anbieter unter der Marke German Startups Group hält die SGT German Private Equity desweiteren ein Heritage Portfolio an Minderheitsbeteiligungen an teils aussichtsreichen deutschen Startups. Investor Relations Kontakt Rosenberg Strategic Communications

