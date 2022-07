DGAP-News: NeXR Technologies SE tritt Metaverse Standards Forum bei

DGAP-News: NEXR Technologies SE / Schlagwort(e): Sonstiges

NeXR Technologies SE tritt Metaverse Standards Forum bei



05.07.2022 / 07:30

Berlin, 5. Juli 2022 Die NeXR Technologies SE (XETRA: NXR) tritt dem „Metaverse Standards Forum“ bei und fördert durch den Aufbau eines offenen Metaverse Wirtschafts- und Geschäftsmodelle, die auf den Techniken des Web 3.0 basieren, der nächsten Evolutionsstufe des Internets. Dabei leistet NeXR Technologies mit seiner Expertise einen Beitrag zur Entwicklung offener Interoperabilitätstandards für das Metaverse und somit zur Kompatibilität digitaler Welten. Als Extended-Reality-Pionier bündelt NeXR Technologies das jahrelange Know-how aus der Entwicklung von Avataren, Motion Capture und virtueller Realität, das für eine nahtlose Interoperabilität in einem breiten Spektrum von technologischen Anwendungen erforderlich ist. Dazu zählen Schlüsselkenntnisse aus Anwendungsfällen in den Bereichen 3D-Assets und Rendering, menschliche Schnittstellen und Avatare. Das im Juni 2022 gegründete Metaverse Standards Forum ist ein Zusammenschluss führender Technologieunternehmen und Normungsorganisationen (engl. Standard Developing Organisations, kurz SDOs) zur branchenübergreifenden Zusammenarbeit bei Interoperabilitätsstandards. Zu den mehr als 30 Gründungsmitgliedern des Metaverse Standards Forum gehören namhafte Technologieunternehmen wie Adobe, Epic Games oder Meta und SDOs wie das Web3D Consortium, das World Wide Web Consortium oder die XR Association. Das Metaverse Standards Forum soll durch anwendungsorientierte Projekte wie Implementierungsprototypen und Open-Source-Tools die Übernahme von Metaverse-Standards beschleunigen und zur Entwicklung einheitlicher Terminologien und Nutzungsrichtlinien beitragen. Dadurch kann die Verfügbarkeit von Anwendungen beschleunigt und unnötige Entwicklungsarbeit reduziert werden. Das gemeinsame Ziel der Mitglieder ist, das Potenzial des Metaverse auf der Grundlage offener Standards optimal zu nutzen. Markus Peuler, Geschäftsführender Direktor der NeXR Technologies SE: „Die Entwicklung von Industriestandards ist ein entscheidender Katalysator für den Durchbruch neuer Technologien, insbesondere auch aus Sicht der Nutzer. Der Abbau technologischer Barrieren senkt nicht nur die Kosten und ermöglicht so eine massenhafte Marktdurchdringung. Der dadurch steigende Nutzwert der Anwendungen fördert auch die Bereitschaft der Verbraucher, in das Metaverse einzutauchen. Wir freuen uns sehr, unmittelbar nach der Markteinführung unserer ersten Produkte und Dienstleistungen gemeinsam in einem Netzwerk globaler Metaverse-Unternehmen die Zukunft der Branche und Produkte mitzugestalten. Unsere Lösungen Avatar.Cloud und Event.Cloud sind so konzipiert, dass sie Daten mit Hardware und Software von Drittanbietern in einem offenen Metaverse austauschen können. Damit leisten wir einen Beitrag zu einem kontinuierlich wachsenden Metaverse.“



Über NeXR Technologies NeXR Technologies SE ist ein börsennotiertes Unternehmen (XETRA: NXR) mit Sitz in Berlin, das B2B-Lösungen für die virtuelle Wirtschaft unter Einsatz von Extended Reality (XR) Technologien anbietet. Im Mittelpunkt seines Portfolios stehen die Erstellung fotorealistischer 3D-Avatare, Virtual-Body-Measurement, Virtual-Fitting, Motion-Capture und Virtual-Reality-Lösungen. Dabei entwickelt NeXR zwei unterschiedliche Plattformen, die Avatare – so genannte digitale Zwillinge – in Cloud-Lösungen integrieren: Die Avatar.Cloud bietet Avatare mit präzisen Body-Measurement- und Imaging-Lösungen in virtuellen Umkleidekabinen und im Fitness-Tracking. Event.Cloud integriert durch die Unreal Engine Avatare und Green Screen Capturing in virtuellen Bühnen und Umgebungen. Diese hybriden technologischen Lösungen werden von unserem Motion-Capture- und Virtual-Production-Studio entwickelt und live bereitgestellt. So kann NeXR Technologies vollständig immersive und interaktive Events wie virtuelle Konzerte, virtuelle Keynotes und virtuelle Bildungsformate realisieren, die sowohl in der virtuellen Realität als auch auf virtuellen Produktionsplattformen wie Twitch, TikTok und Youtube, live! gestreamt werden können. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nexr-technologies.com.



