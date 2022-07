DGAP-News: Stabilus SE: Stabilus sichert langfristige Finanzierung mit neuen Kreditfazilitäten

DGAP-News: Stabilus SE / Schlagwort(e): Finanzierung

Stabilus SE: Stabilus sichert langfristige Finanzierung mit neuen Kreditfazilitäten



05.07.2022 / 09:59

Luxemburg/Koblenz, 5. Juli 2022 – Die Stabilus SE (ISIN: LU1066226637), einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Branchen, hat eine Vereinbarung über Kreditlinien von insgesamt 450 Mio. € mit einer Laufzeit von fünf Jahren (mit Verlängerungsoption um zwei zusätzliche Jahre) unterzeichnet. Die Fazilitäten umfassen eine Syndicated Term Loan Facility über 100 Mio. € und eine Syndicated Revolving Credit Facility über 350 Mio. €. Stabilus sichert sich mit diesem Schritt attraktive Konditionen, welche in Abhängigkeit von dem Verschuldungsgrad des Unternehmens einen Zinssatz zwischen 50 und 150 Basispunkten über dem Euribor vorsehen.

Mit den Darlehen wird Stabilus seine Kreditfazilitäten aus Juni 2016 refinanzieren und die Finanzierungsstruktur der Gruppe für die nächsten fünf bis sieben Jahre sichern. Damit ist Stabilus sowohl für das geplante organische Wachstum als auch für weitere Akquisitionen hervorragend aufgestellt.

Dr. Michael Büchsner, CEO von Stabilus, sagte: „Mit der aktuellen Refinanzierung haben wir den notwendigen finanziellen Spielraum, um unsere positive Unternehmensentwicklung fortzuschreiben und unsere langfristige Strategie STAR 2030 zu verfolgen. Danken möchte ich vor allem unserem langjährigen und im September ausscheidenden CFO Mark Wilhelms, der unsere Finanzierungsstrategie maßgeblich geprägt hat. Er übergibt das Finanzressort an seinen Nachfolger Stefan Bauerreis mit einer starken Bilanz und gut aufgestellt für die kommenden Jahre.“ Investorenkontakt: Andreas Schröder Tel.: +352 286 770 21 E-Mail: anschroeder@stabilus.com Pressekontakt: Peter Steiner Tel.: +49 69 794090 27 E-Mail: stabilus@charlesbarker.de Charles Barker Corporate Communications Über Stabilus Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Branchen wie Mobilität, Gesundheit, Freizeit, Möbel, Energie, Bau, Industriemaschinen und Automatisierung. Auf der Grundlage von mehr als acht Jahrzehnten Erfahrung bietet Stabilus zuverlässige und innovative Lösungen, die das Öffnen, Schließen, Heben, Senken und Verstellen ermöglichen, verbessern oder automatisieren. Die von Stabilus entwickelten Technologien zur Dämpfung sowie Schwingungsisolierung können individuell an den Bedürfnissen der Kunden ausgerichtet werden und bieten Schutz vor Stößen, Vibrationen und Lärm. Die Gruppe mit Stammwerk in Koblenz verfügt über ein globales Produktionsnetzwerk in elf Ländern mit weltweit mehr als sechstausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 937,7 Mio. €. Darüber hinaus ist Stabilus in mehr als fünfzig Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum durch Regionalbüros und Vertriebspartner vertreten. Die Stabilus SE notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im SDAX-Index vertreten. Wichtiger Hinweis Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Stabilus Gruppe und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen.

