RPM kündigt Dividende an

Der amerikanische Industriekonzern RPM International Inc. (ISIN: US7496851038, NYSE: RPM) wird seinen Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 40 US-Cents ausbezahlen, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Dividende wird am 29. Juli 2022 ausgeschüttet (Record day: 15. Juli 2022).

Im Oktober 2021 steigerte der Konzern die Dividende das 48. Jahr in Folge (+5,3 Prozent). Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,60 US-Dollar ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 81,66 US-Dollar liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 1,96 Prozent (Stand: 5. Juli 2022).

RPM aus Medina, im US-Bundesstaat Ohio, ist 1947 gegründet worden und hat sich auf die Herstellung von Oberflächenbeschichtungen und Dichtungsmittel spezialisiert. Der Konzern beschäftigt knapp 15.500 Mitarbeiter weltweit. Im dritten Quartal (28. Februar 2022) des Fiskaljahres 2022 ist ein Umsatz von 1,43 Mrd. US-Dollar erwirtschaftet worden (Vorjahr: 1,27 Mrd. US-Dollar), wie bereits am 6. April berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 33,25 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 38,47 Mio. US-Dollar).

Seit Anfang des Jahres 2022 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 19,15 Prozent im Minus bei einer Marktkapitalisierung von aktuell 10,42 Mrd. US-Dollar (Stand: 5. Juli 2022).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de