DGAP-News: IBU-tec advanced materials AG schließt Vereinbarungen mit internationalen Rohstofflieferanten zur nachhaltigen Sicherung des Materialbezugs

IBU-tec advanced materials AG schließt Vereinbarungen mit internationalen Rohstofflieferanten zur nachhaltigen Sicherung des Materialbezugs Weimar, 7. Juli 2022 – Die IBU-tec advanced materials AG („IBU-tec“, ISIN: DE000A0XYHT5) sichert sich im Rahmen ihrer langfristigen Wachstumsstrategie die nachhaltige Belieferung mit Rohstoffen zur Produktion von Batteriematerialien. Aktuell schließt IBU-tec entsprechende Vereinbarungen mit internationalen Lieferanten von Lithium, Eisenoxid und Phosphorsäure ab, die sowohl Mengen- als auch Preisspannen definieren. Erste Rahmenvereinbarungen wurden bereits unterzeichnet, weitere stehen kurz vor dem Abschluss. Das Konzept zur Steigerung der Versorgungssicherheit wurde von Vorstand und Aufsichtsrat gemeinsam verabschiedet. Damit reagiert IBU-tec auf die aktuelle Versorgungssituation in der Industrie und wird der Verantwortung als bislang einziger europäischer Hersteller von LFP-Batteriematerialien gerecht. LFP-Batterien werden u.a. in der Elektromobilität und bei stationären Energiespeichern vermehrt eingesetzt und bilden damit einen wichtigen Bestandteil zur Umsetzung der globalen Energiewende. Ulrich Weitz, CEO von IBU-tec: „Bei anderen Materialkombinationen für Batterien, wie beispielsweise Nickel und Kobalt haben wir zuletzt massive Preissteigerungen und zunehmende Versorgungsengpässe erlebt. Seit Anfang 2020 sind die Preise teils um über die Hälfte gestiegen. Glücklicherweise werden diese Rohstoffe für LFP-Batterien nicht benötigt, was deren Vorteilhaftigkeit für die Industrie weiter erhöht. Wir stellen durch die aktuellen Vereinbarungen sicher, dass wir die sich abzeichnende Nachfrage strategiekonform und wirtschaftlich bedienen können.“ Sandrine Cailleteau, Aufsichtsratsvorsitzende von IBU-tec: „Die anstehenden Vereinbarungen untermauern die Wachstumsstrategie von IBU-tec. Als bislang einziger Produzent von LFP-Batteriematerial in Europa müssen wir besonders dafür Sorge tragen, den Rohstoffbezug zu sichern, denn nur so wird es möglich sein, das Ziel umzusetzen, eine starke Batterieproduktion in Europa zu etablieren. Deshalb unterstützt der Aufsichtsrat die aktuellen Bestrebungen des Vorstands vollumfänglich.“ Über IBU-tec Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 250 hochqualifizierten Mitarbeitern. Zu den eigenen Produkten zählen unter anderem LFP-Batteriematerial, das wichtiger Bestandteil von Batterien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher ist, sowie Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduktion von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends – besonders dem Klima- und Umweltschutz – langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen. Kontakt Investor Relations

