EQS-News: AGRANA Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,75 €

EQS-News: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Dividende

AGRANA Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,75 €



08.07.2022 / 17:00

AGRANA Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,75 €



Die 35. ordentliche Hauptversammlung der AGRANA Beteiligungs-AG beschloss heute die Auszahlung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2021|22 in Höhe von 0,75 € je Aktie (Vorjahresdividende: 0,85 € je Aktie). AGRANA bekennt sich damit weiterhin zu einer berechenbaren, zuverlässigen und transparenten Dividendenpolitik, die auf Kontinuität ausgerichtet ist. Die Ausschüttungen orientieren sich nicht nur am Ergebnis, sondern auch am Cashflow sowie an der Verschuldungssituation des Konzerns unter Wahrung einer soliden Bilanzstruktur. Weiters bezieht AGRANA aktuelle Ereignisse wie den Krieg in der Ukraine und die zukünftig zu erwartende Geschäftsentwicklung in ihre Dividendenpolitik mit ein.



Neu in den Aufsichtsrat der AGRANA Beteiligungs-AG hat die Hauptversammlung Mag. Veronika Haslinger, Geschäftsleiterin der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien reg. Gen. m. b. H., Dr. Niels Pörksen, Vorstandsvorsitzender der Südzucker AG und Dr. Stefan Streng, Vorstandsvorsitzender des Verbands Süddeutscher Zuckerrübenanbauer e. V., gewählt.



Der AGRANA-Aufsichtsrat setzt sich ab 8. Juli 2022 zusammen aus: Mag. Erwin Hameseder (Vorsitzender), Dr. Niels Pörksen (1. Vorsitzender-Stellvertreter), Mag. Veronika Haslinger (2. Vorsitzender-Stellvertreterin), DI Helmut Friedl, Dr. Andrea Gritsch, DI Ernst Karpfinger, DI Josef Pröll, Dr. Stefan Streng und den vom Betriebsrat delegierten Mitgliedern DI Daniela Bogner, Thomas Buder, Andreas Klamler und Rene Schmid.



Die Hauptversammlung hat die PwC Wirtschaftsprüfung GmbH, Wien, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022|23 gewählt.





Für Rückfragen:



Mag. (FH) Markus Simak

Pressesprecher

+43 1 21137 12084

markus.simak@agrana.com





Mag. (FH) Hannes Haider

Investor Relations Officer

+43 1 21137 12905

hannes.haider@agrana.com





Diese Presseaussendung ist auf Deutsch und Englisch auf www.agrana.com abrufbar.