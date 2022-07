Original-Research: Rock Tech Lithium Inc. (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Rock Tech Lithium Inc. - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Rock Tech Lithium Inc. Unternehmen: Rock Tech Lithium Inc. ISIN: CA77273P2017 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 08.07.2022 Kursziel: 10,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Miguel Lago Mascato Jüngste Verhandlungserfolge dürften Rohstoffversorgung sichern - Lithiumgehalt durch Probenergebnisse bestätigt Der Newsflow von Rock Tech hat in den vergangenen Tagen enorm an Dynamik gewonnen. So konnte die Unterzeichnung von Term Sheets zur Lieferung des Rohstoffes Lithium-spodumen mit zwei Rohstoffhändlern vermeldet werden. Zudem bestätigt die Veröffent-lichung weiterer Probenergebnisse den hohen Lithiumgehalt der eigenen Rohstoffquelle. Gesicherte Lithiumspodumenversorgung in Reichweite: Neben der unternehmenseigenen Mine in Georgia Lake plant Rock Tech mit einer Versorgung von 40% aus Rohstofflieferungen. Hierfür werden u.E. ca. 70 Tsd. Tonnen jährlich benötigt. Mit Transamine (Hauptsitz: Genf) wurde nun eines der ältesten Rohstoffhandelsunternehmen für die Versorgung mit Lithiumspodumen gewonnen. Die Parteien stehen aktuell in Verhandlungen über die Gründung eines Joint Ventures. Das schweizerische Unternehmen wird v.a. seine Logistik-Kompetenz in das JV einbringen, wodurch Rock Tech den Transport aus der eigenen Mine zur Produktionsstätte in Guben sicherstellt. Seit Mai 2020 verfügt Transamine zudem über einen Abnahmevertrag für Lithiumspodumen mit Core Lithium in der Größenordnung von 50 Tsd. Tonnen. Der Abschluss eines Vertrages mit Rock Tech würde u.E. den externen Rohstoffbedarf Rock Techs zu rund 70% decken. Zusätzlich hierzu wurde gestern die Unterzeichnung einer Vereinbarung für den Bezug von Lithiumspodumen mit thyssenkrupp Materials Trading vermeldet. Mit thyssenkrupp gewinnt Rock Tech einen der namhaftesten Rohstoffhändler in Europa. Ausschlaggebend für die Wahl von thyssenkrupp war, dass das Unternehmen eine sehr gute Marktstellung im australischen Markt hat, dem globalen Hauptursprungsland von Spodumen-Konzentrat. Wir gehen davon aus, dass die verbleibenden 20 Tsd. Tonnen Lithiumspodumen für die Produktion in Guben durch diese Kooperation beschafft werden können, sodass bei Abschluss der beiden Kooperationen die Rohstoffversorgung des Lithium-Converters gesichert ist. Die Vereinbarung soll neben der Lieferung von Lithiumspodumen durch thyssenkrupp darüber hinaus eine Abnahmezusage für Lithiumhydroxid vonseiten des Handelsunternehmens enthalten. Hierdurch erhält Rock Tech auch zunehmend Planungssicherheit auf der Absatzseite. Minenerschließung und Converterbau planmäßig: Bereits in der letzten Woche hatte Rock Tech weitere Ergebnisse von Bohrproben in der Mine von Georgia Lake veröffentlicht. Mit einem durchschnittlichen Lithiumgehalt von 1,23% liegen die Ergebnisse über denen der ersten Bohrung, die im Januar 2022 veröffentlicht wurden (1,12%). Weiterhin liegen diese im Bereich eines vergleichbaren Projektes des Wettbewerbers Piedmont Lithium (1,24%). Derweil konnten auch im Genehmigungsprozess für den Converterbau im brandenburg-ischen Guben Fortschritte vermeldet werden. Vor kurzem sind bauvorbereitende Maßnahmen eingeleitet worden, die im September abgeschlossen sein sollen. Die Geneh-migung für die Errichtung erster Teile der Produktionsstätte ist für Herbst 2022 avisiert. Fazit: Die Equity Story von Rock Tech nimmt u.E. konkrete Formen an. Wir rechnen mit anhaltend positivem Newsflow und gehen davon aus, dass sich dies auch zunehmend im Aktienkurs und der Bewertung reflektiert. Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/24541.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °