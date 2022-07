onvista Mahlzeit: Von 12.000 bis 13.000 war im Dax alles möglich - BMW, Mercedes & VW stoppen den Ausverkauf, Fed lindert Rezessionsängste in den USA und feiern die Meme-Stocks ihr Comeback?

In dieser Woche konnte den Anlegern schon Angst und Bange werden. Auf einmal fällt der deutsche Leitindex unter sein Jahrestief aus dem März und scheint ungebremst auf die Marke von 12.000 Punkte zu fallen. Aber wie schon so oft in diesem Jahr kam es anders als Anleger denken konnten. Am Ende der Woche schaffte es der Dax sogar noch leicht über die Marke von 13.000 Punkten zu springen.

Unter dem Strich konnte der Dax in dieser Woche um 1,34 Punkte zulegen. Besonders die Autowerte setzen nach dem Kursrutsch von Dienstag zu einer kräftigen Erholung an und sorgten dafür, dass es am Ende der Woche für einen freundlichen Ausklang langte.

Eine Woche der Achterbahnfahrten

Neben den deutschen Autobauern gab auch bei den Papiere der Shop Apotheke ein großes Auf und Ab. Erst sorgte eine Analyse für schlechte Stimmung und dann konterte das Unternehmen mit seinen vorläufigen Zahlen, so dass die Achterbahnfahrt deutlich höher endet als zum Start der Fahrt.

Comeback der Meme-Aktien?

Mittwoch ging es auf einmal zweistellig nach oben für die Papiere von GameStop, AMC und Bed Bath & Beyond. Zwei Mal gab es Nachrichten, AMC zog einfach mit. Könnte sich ein Einstieg bei den Aktien wieder lohnen?

Die Woche mit Mahlzeit im Überblick:

Montag: Dax hält sich im Plus - Tesla, BMW, Shop Apotheke und Voyager Digital fällt als nächstes Krypto-Opfer ins Bodenlose

Dienstag: Geht der Sell Off im Dax weiter - Telekom, Uniper, ProSieben und Shop Apotheke widerlegt Zweifel an Jahresprognose

Mittwoch: Dax-Erholung steht auf wackeligen Beinen - Crocs, VW, Adidas und entpuppt sich Curevac mit Klage gegen Biontech als schlechter Verlierer

Donnerstag: Autobauer lassen Dax steigen - GameStop, ASML, Shell, Lufthansa und kann sich die Aktie von BYD noch einmal verdoppeln?

Freitag: Dax wartet auf US-Arbeitsmarktdaten - AMC, BMW, Nordex und fährt Paul Singer Philip Morris in die Parade?

