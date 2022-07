CONTINENTAL - Chance auf kurzfristige Rally

Continental AG - WKN: 543900 - ISIN: DE0005439004 - Kurs: 66,780 € (XETRA)

Die Continental-Aktie befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 257,40 EUR aus dem Januar 2018 in einer Abwärtsbewegung. Dabei fiel sie im März 2020 auf ein Tief bei 51,45 EUR zurück. Nach einer starken Erholung scheiterte die Aktie des Automobilzulieferers am Widerstand bei 133,10 EUR.

Ab Juni 2021 fiel der Aktienkurs wieder zurück. Erst knapp über dem Tief aus dem März 2020 stoppte die Abwärtsbewegung. Seit 07. März 2022 nach einem Tief bei 56,78 EUR bewegt sich der Wert in einem Trendkanal nach oben. Am 07. Juli fiel er fast auf die Unterkante des Kanals ab. In den letzten Tagen erholte sich die Aktie etwas und näherte sich dem Widerstandsbereich um den EMA 50 bei 68,49 EUR an.

Kaufwelle möglich

Sollte der Continental-Aktie ein Ausbruch über 68,49 EUR gelingen, käme es zu einem kurzfristigen Kaufsignal. Die Aktie könnte an die Oberkante des Trendkanals seit Anfang März 2022 ansteigen und dabei Kursgewinne bis ca. 78,50-79,00 EUR erzielen. Sollte die Aktie aber aus dem Kanal nach unten rausfallen, wofür aktuell ein Tagesschlusskurs unter 62,19 EUR notwendig wäre, dann wäre der Kanal eine bärische Flagge. Ein Rückfall in Richtung 56,78 EUR und 51,45 EUR wäre zunächst möglich. Später könnte die Aktie auf ca. 46,50 EUR abfallen.

Fazit: Die Continental-Aktie hat eine gute Chance zu einer kurzfristigen Rally, muss aber noch eine wichtige Hürde überwinden.

Zusätzlich lesenswert:

THYSSENKRUPP - Erholung wird abgewürgt

MERCK KGaA - Erholung nimmt Gestalt an

SFC ENERGY – Große Kapitalerhöhung angekündigt

Exklusive Widgets, erweiterte Charting- und Analysefunktionen und zusätzliche Echtzeitdaten: Mit Guidants PROup holen Sie das Maximum aus Guidants heraus. Jetzt abonnieren!

Continental

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)