Encavis: Vorbereitungen für zweite Kaufwelle

Den letzten markanten Höhepunkt markierte Encavis zum Jahreswechsel 2020/2021 bei 25,55 Euro. Nachdem der vorausgegangene Blow-Off schließlich beendet wurde, fiel das Papier in eine nicht unerwartete Konsolidierung und musste bis Anfang dieses Jahres zurück auf 11,82 Euro zurücksetzen. Im Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts gelang aber eine Stabilisierung und Wiederaufnahme des längerfristigen Aufwärtstrends, wodurch in diesem Jahr Notierungen bei 21,59 Euro markiert werden konnten. Die letzten Wochen über waren von einer zwischenzeitlichen Konsolidierung geprägt, welche das Papier versucht, durch den steilen Anstieg der letzten Tage zu beenden und damit eine zweite große Kaufwelle auszulösen.

2021‘er Hochs im Fokus

Chancen auf eine zweite Kaufwelle werden der Encavis-Aktie erst oberhalb von mindestens 21,45 Euro eingeräumt, im Zuge dessen könnten dann weitere Gewinne zunächst an 22,55 Euro und darüber an die Hochs aus 2021 bei 25,55 Euro hereinreichen. Entsprechend interessant würde sich hierbei ein Long-Investment gestalten und könnte durch den Einsatz des richtigen Scheins eine überdurchschnittlich hohe Rendite einbringen. Nach aber liegt keine Bestätigung im Sinne der Charttechnik vor. Zwischenzeitliche Rücksetzer könnten noch einmal in den Bereich von 19,70 Euro abwärts reicht, darunter müsste erneut der 50-Wochen-Durchschnitt bei aktuell 17,52 Euro als Support aushelfen.