SIEMENS HEALTHINEERS - Kommt der direkte Ausbruch?

Die letzten Monate waren bei der Aktie von Siemens Healthineers von einer dreiteiligen, teils steilen Abwärtsbewegung geprägt, die die vorherige Rallyphase korrigierte. Dabei verlief insbesondere der Einbruch seit dem Scheitern an der Hürde bei 57,48 EUR mit weit überdurchschnittlicher Wucht. Allerdings konnte sich der Wert dem Abwärtsimpuls ab Ende Juni ausgehend von 43,20 EUR entgegenstemmen und seither eine Erholung starten.

Über 49,98 EUR kommt das erste Kaufsignal

Dieser Anstieg führte den Wert schon in der letzten Woche an den Widerstand bei 49,98 EUR. Knapp unter der Marke lauern die Bullen jetzt auf ihre Chance, denn ein Bruch der Marke würde direkt für die Fortsetzung der Erholung bis 53,52 EUR sprechen und damit auch die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung der Abwärtstrendphase seit Jahresbeginn erheblich reduzieren. Oberhalb von 53,52 EUR wäre das nächste Kaufsignal aktiv und mit dem Bruch der zentralen Abwärtstrendlinie auch eine mittelfristige Trendwende vollzogen. In der Folge könnte eine Kaufwelle bis 57,84 EUR führen.

Sollte die Siemens-Healthineers-Aktie dagegen zunächst unter der 49,98-EUR-Marke verharren, könnte eine leichte Korrektur bis 47,28 und 46,79 EUR folgen. Dort könnten die Bullen den nächsten Ausbruchsversuch in die Wege leiten. Die Chance auf eine Trendwende wäre aktuell ohnehin erst unter 45,18 - 4560 EUR vergeben.

Siemens Healthineers AG Chartanalyse (Tageschart)

