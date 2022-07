DGAP-Adhoc: Salzgitter Aktiengesellschaft: Aufsichtsrat der Salzgitter AG gibt Eigenmittel in Höhe von 723 Mio. € für die Umsetzung der ersten Stufe des Transformationsprogramms SALCOS® frei

DGAP-Ad-hoc: Salzgitter Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Salzgitter Aktiengesellschaft: Aufsichtsrat der Salzgitter AG gibt Eigenmittel in Höhe von 723 Mio. € für die Umsetzung der ersten Stufe des Transformationsprogramms SALCOS® frei



13.07.2022 / 16:21 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



In seiner heutigen Sitzung hat der Aufsichtsrat der Salzgitter AG einstimmig der vom Vorstand beantragten Freigabe von Eigenmitteln in Höhe von 723 Mio. € für die erste Ausbaustufe des SALCOS®-Programms zugestimmt. Das Ziel von SALCOS® ist, in drei Stufen, die komplette Umstellung des integrierten Hüttenwerkes in Salzgitter auf eine CO2-arme Rohstahlproduktion bis 2033. So sollen sukzessive bis zu ca. 95 % der bisherigen jährlich verursachten CO2-Emissionen von etwa 8 Mio. t eingespart werden. Im Zuge der ersten Ausbaustufe werden eine Elektrolyse, eine DRI-Anlage und ein Elektrolichtbogenofen bis Ende 2025 errichtet. Über diese Anlagen können wir jährlich 1,9 Mio. t CO2-armen Rohstahl produzieren und so einen Hochofen und einen Konverter ablösen. Hierfür hat der Aufsichtsrat heute Eigenmittel in Höhe von 723 Mio. € freigegeben, die in den Jahren 2022 bis 2026 zahlungswirksam werden. Neben diesem Eigenanteil setzen wir auf eine substanzielle öffentliche Finanzierungsförderung, deren Prüfungs- und Genehmigungsprozess noch nicht abgeschlossen ist. Weitere Details entnehmen Sie bitte der heute erschienenen Pressemitteilung zu dem Thema.

Kontakt:

Markus Heidler



Leiter Investor Relations



Salzgitter AG

Eisenhüttenstraße 99

38239 Salzgitter



Telefon +49 5341 21-6105

Telefax +49 5341 21-2570

E-Mail ir@salzgitter-ag.de Kontakt:Markus HeidlerLeiter Investor RelationsSalzgitter AGEisenhüttenstraße 9938239 SalzgitterTelefon +49 5341 21-6105Telefax +49 5341 21-2570E-Mail ir@salzgitter-ag.de 13.07.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de