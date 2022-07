Schindler Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Immobilien

Schindler-Aufzüge und -Technologie im CapitaSpring in Singapur



13.07.2022 / 06:30



Schindler hat CapitaSpring, eines der höchsten und umweltfreundlichsten Gebäude Singapurs, mit neuesten vertikalen Mobilitätslösungen ausgestattet, darunter 25 Aufzüge mit der Schindler-PORT-Technologie für optimierte Besucherströme. Schindler-Aufzüge bedienen die 51 Stockwerke des Büro- und Serviced-Apartments-Gebäudes im Singapurer Finanzviertel. Dank Gesichtserkennung und über QR Codes gesteuerte Drehkreuze bewegt man sich kontaktlos im Gebäude. Die Transitmanagementlösung Schindler PORT optimiert Besucherströme und Wartezeiten und damit auch den Energieverbrauch. Zudem sind autonome Reinigungsroboter mit den Aufzügen und Zugangssystemen des Gebäudes verbunden. Das CapitaSpring-Gebäude wurde von der Bjarke Ingels Group in Zusammenarbeit mit Carlo Ratti Associati entworfen und prägt nun die Singapurer Skyline mit. Seine «grüne Oase», ein Garten in 100 Metern Höhe, setzt neue Massstäbe für Bürodesign. Das Gebäude wurde mit dem Green Mark Platinum Award der Building and Construction Authority (BCA) ausgezeichnet – einer der höchsten Auszeichnungen im Bereich Nachhaltigkeit in Singapur. «Dies ist ein spannendes Projekt für uns in Singapur, wo die Nachhaltigkeit bestehender und neuer Gebäude immer wichtiger wird», sagte Robert Seakins, verantwortlich für die Region Asien-Pazifik in der Konzernleitung von Schindler. «Schindler-Technologie trägt entscheidend dazu bei, dass sich Personen nahtlos, effizient und sicher in diesem neuen Wahrzeichen bewegen können.“

