ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Gerresheimer auf 65,50 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gerresheimer nach Zahlen von 66,30 auf 65,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Kurzfristig hätten die zuversichtlichen Aussagen des Verpackungsherstellers hinsichtlich der Gassituation und entsprechender Gegenmaßnahmen ausgereicht, um die Befürchtungen der Bären am Markt zu zerstreuen schrieb Analyst Craig McDowell in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Längerfristig sei die These der Bullen aber noch nicht untermauert. Vor allem der sich verschlechternde Barmittelfluss berge genug Risiko, weshalb der Experte weiter an der Seitenlinie bleibt./tav/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2022 / 17:17 / BST

Charts zu den Werten im Artikel Gerresheimer

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2022 / 00:15 / BST

Werbung

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------