MORGAN STANLEY - Zahlen unter Erwartungen

Mit den Zahlen von JPMorgan und Morgan Stanley beginnt wieder einmal die Berichtssaison. Über die Zahlen von JPMorgan hat mein Kollege Bastian Galuschka in seinem Artikel „JPMORGAN - Zahlen enttäuschen, Aktienrückkaufprogramm eingefroren“ berichtet.

Wie JPMorgan verfehlt auch Morgan Stanley die Markterwartungen. Konkret verdiente die Bank im abgelaufenen Quartal 1,44 USD und damit 13 Cent weniger als erwartet. Der Umsatz lag bei 13,1 Mrd. USD und damit 0,29 Mrd. USD unter den Erwartungen.

Seit Oktober 2008 befindet sich die Aktie von Morgan Stanley in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Nach dem Korrekturtief bei 27,20 USD im März 2020 kam es zu einem massiven Rallyschub. Dieser führte die Aktie im Februar 2022 fast an ihr altes Allzeithoch bei 110,00 USD aus dem Jahr 2000.

Seitdem korrigiert die Aktie. Dabei fiel sie im Tief auf 72,23 EUR und damit fast auf den EMA 200 (Wochenbasis) zurück. Die Korrektur lässt sich bisher in einem bullischen Keil eingrenzen. Nach den aktuellen Zahlen wird die Aktie im vorbörslichen Handel leicht unter dem gestrigen Schlusskurs gehandelt.

Geht die Korrektur noch weiter?

Die Aktie von Morgan Stanley notiert nahe dem EMA 200 bei aktuell 70,11 USD und damit in der Nähe einer wichtigen Unterstützung. Sollte diese Unterstützung halten und die Aktie von Morgan Stanley nachfolgend über das letzte kleine Erholungshoch bei 81,22 USD ausbrechen, dann bestünde die Chance auf eine größere Erholung in Richtung 94,17 USD. Sollte der Wert aber unter seinem EMA 200 (Wochenbasis) abfallen, könnte die Korrektur noch einige Wochen und Monate andauern. Ein Rückfall in Richtung 59,30 USD wäre dann möglich. Damit würde die Aktie auf ihren gebrochenen Abwärtstrend ab dem Jahr 2000 abfallen.

Fazit: Die Aktie von Morgan Stanley notiert in einem vorentscheidenden Bereich. An dieser Stelle wird sich in den nächsten Tagen entscheiden, ob die Korrektur weitergeht und noch Wochen bis Monate andauert oder ob es zumindest zu einem ersten Rallyversuch kommt.

