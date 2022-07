onvista Chartzeit: Extreme Inflation sorgt weiter für Panik

Auf über 9% ist die Inflation auf Jahresbasis in den USA inzwischen angestiegen. Gestern kam der CPI Wert noch höher als erwartet. Ein Schlag ins Gesicht der Fed? Verpufft alles, was sie bislang versucht, um die Inflation in den Griff zu bekommen? Und wie sieht der Finanzmarkt die Lage? Longterm positiv, shortterm negativ. So lässt sich die aktuelle Marktlage wohl am besten beschreiben. Martin Goersch analysiert heute die aktuelle Situation und schaut nach möglichen Kurszielen zur Unterseite in den Indizes.