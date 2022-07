BIONTECH - Sind das Kaufkurse?

BioNTech SE - WKN: A2PSR2 - ISIN: US09075V1026 - Kurs: 154,460 $ (Nasdaq)

Die BioNTech-Aktie befindet sich seit fast einem Jahr in einer starken Korrekturbewegung und fiel dabei vom Allzeithoch bei 464,00 USD auf ein Tief bei 117,08 USD. Mit diesem Tief testete die Aktie das log. 38,2 % Retracement der Rally vom Allzeittief zum Allzeithoch.

Auf diesem Retracement drehte der Wert nach oben und schoss innerhalb weniger Tage an den Widerstand bei 170,25 USD. Dabei kam es auch zum Ausbruch über den Abwärtstrend seit 30. März 2020. Der Widerstand erwies sich zuletzt als zu hohe Hürde. Die Aktie setzte zurück und notiert nun am gebrochenen Abwärtstrend. Knapp darunter, nämlich bei 152,89 USD, verläuft aktuell der EMA 50.

Jetzt kaufen?

Die BioNTech-Aktie befindet sich an einer Stelle, von der aus die Erholung der letzten Wochen fortgesetzt werden kann. Ein Anstieg in Richtung des noch offenen Gaps vom 18. Januar 2022 zwischen 189,07 USD und 194,61 USD ist möglich. Allerdings ist de Spielraum für die Bullen sehr begrenzt. Denn schon ein Rückfall auf Tagesschlusskursbasis unter den EMA 50 wäre ein Verkaufssignal, das auf eine Abwärtsbewegung in Richtung 116,75 USD hindeuten würde.

Im mittelfristigen Bild handelt es sich bei dem größten Teil der Bewegung im laufenden Jahr um einen Bodenbildungsversuch. Dieser wäre frühestens mit einem Ausbruch über das Gap vom 18. Januar 2022 erfolgreich abgeschlossen.

Fazit: Innerhalb eines übergeordneten Bodenbildungsversuchs bietet sich in der BioNTech aktuell die Chance zu einem kurzfristigen Trade auf der Longseite.

