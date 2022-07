DGAP-Adhoc: UMT United Mobility Technology AG: UMT AG übernimmt MEXS Gruppe zu 100 Prozent und plant in diesem Zuge personelle Verstärkung

DGAP-Ad-hoc: UMT United Mobility Technology AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

UMT United Mobility Technology AG: UMT AG übernimmt MEXS Gruppe zu 100 Prozent und plant in diesem Zuge personelle Verstärkung



15.07.2022 / 11:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



München, den 15.07.2022

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Ad-hoc-Mitteilung: UMT AG übernimmt MEXS Gruppe zu 100 Prozent und plant in diesem Zuge personelle Verstärkung Der Vorstand der UMT United Mobility Technology AG (WKN: A2YN70, ISIN: DE000A2YN702) hat einen Vertrag zum Erwerb sämtlicher Anteile der neu aufgestellten MEXS Gruppe mit Sitz in Trossingen abgeschlossen. Die Akquisition der MEXS Gruppe von den bisherigen Gesellschaftern Thomas Teufel und Cafer Tosun erfolgt im Rahmen einer Übernahme von 100 Prozent der Unternehmensanteile. Der Kaufpreis beträgt 13 Mio. EUR zuzüglich einer optionalen Erfolgskomponente. Die Transaktion wird aus eigenen Mitteln und ohne die Aufnahme von Fremdkapital oder die Ausgabe von neuen Aktien vollzogen. In der Synergie plant die MEXS Gruppe in den kommenden zwölf Monaten einen Umsatz von ca. 16 Mio. EUR bei einer mittelfristigen EBIT-Marge von 20 Prozent zu erreichen. Die Akquisition steht unter Gremienvorbehalt. Mit der kompletten Übernahme der MEXS Gruppe (www.mexs.io) baut die UMT ihre Rolle als „TechnologieHaus“ weiter aus und erwirbt ein IT-Unternehmen, das im Bereich der interaktiven Steuerung von Geschäftsprozessen durch Messaging Pionierarbeitet leistet. MEXS fügt sich komplementär ideal in die Technologie-Welt von UMT ein und komplettiert die Services Mobile Payment sowie Smart Rental um die Messaging-Technologie mit Smartphones und Laptops für B2B- und B2C-Anwendungen, indem es die Welt der Enterprise Resource Planning (kurz „ERP“) Systeme, also Softwarelösungen zur Ressourcenplanung von Unternehmen, mit einem intuitiven Messenger verbindet. Die MEXS Messaging Plattform wird derzeit bei mittelständischen Unternehmen und in der produzierenden Industrie als Unternehmensmessenger genutzt. Und sie ist dabei weit mehr als nur ein Messenger: Die MEXS Plattform integriert die Kommunikation in die Unternehmens-Workflows. Angeschlossene Unternehmen können dadurch schneller agieren, Kundenanfragen zeitnah bedienen, Unternehmensprozesse beschleunigt ausführen und mobiles Arbeiten ermöglichen. Die Kunden von MEXS können somit bestehende Workflow-Systeme und Prozessabläufe von ERPs wie SAP, NetSuite, Salesforce oder Workday durchgängig mit einer eingebetteten Kommunikation ergänzen. Die MEXS Plattform bietet dabei ein umfangreiches Portfolio an Funktionen wie Webtelefonie oder Chatgruppen bis hin zu einer Übersetzungsfunktion. Aber auch gängige Arbeitsabläufe wie zum Beispiel Krankmeldungen oder Urlaubsanträge lassen sich direkt über die Messaging-App mobil erledigen. MEXS Kunden können ihren Messenger individuell für ihr Unternehmen konfigurieren. Und das alles unter voller Wahrung der Privatsphäre. Im Gegensatz zu üblichen Messaging-Angeboten wird bei MEXS keine Mobilfunknummer für die Chats benötigt und durch Datenhaltung in deutschen Rechenzentren ist der Schutz vertraulicher und privater Daten gewährleistet. Die UMT AG hat sich in diesem Zuge die Mitarbeit zweier ausgewiesener SAP-Experten gesichert:

MEXS Co-Founder Thomas Teufel soll zukünftig das Management-Team der UMT AG als Vorstandsmitglied für das Ressort Technik und Digitalisierung verstärken. Mit-Gesellschafter Cafer Tosun betreut zukünftig die Kundenschnittstelle zu SAP und nimmt darüber hinaus Aufgaben in der Anbahnung neuer Business Partnerschaften im Big Corporate Bereich wahr. Perspektivisch steht Cafer Tosun der UMT AG auch als Mitglied des Aufsichtsrats zur Verfügung. Mit dem Erwerb der MEXS GmbH und der zeitgleich konsequenten Fokussierung auf Technologie-Unternehmen ist der Wandel der UMT vom Spezialisten für Mobile Payment zu einem wertorientierten und digitalen „TechnologieHaus“ für integrierte mobile kommerzielle Anwendungen geglückt. Das enorme Potential der zukünftig gemeinsam mit MEXS entwickelten Systeme in Richtung Integration mit SAP-Geschäftsprozessen bildet für die UMT Gruppe mittelfristig beste Voraussetzungen für deutliche Umsatz- und Ertragszuwächse bei nachhaltiger Profitabilität und stetigen Cashflows. Kontakt: UMT United Mobility Technology AG

Investor Relations

Brienner Straße 7

80333 München Tel: +49 89 20500-680

Fax: +49 89 20500-555

E-Mail: investor.relations@umt.ag

www.umt.ag 15.07.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de