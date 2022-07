Ideal für Einkommensinvestoren: Ein REIT, der monatlich ausschüttet und aktuell über 6,5 % Dividendenrendite bietet!

Schon seit Jahren sind mit dem Geld auf der Bank ja bekanntlich kaum noch Zinseinnahmen zu erzielen. Unter anderem deshalb sind bei nicht wenigen Anlegern Dividendenaktien in den Fokus gerückt. Denn auch mit ihnen lässt sich kinderleicht ein zinsähnlicher passiver Geldstrom generieren.

Ein weiterer Vorteil sollte hier natürlich darin bestehen, dass Dividendeninvestoren auch in turbulenten Börsenzeiten relativ entspannt bleiben können. Denn auch in einer Korrektur fließen die Gewinnausschüttungen in der Regel ja weiter aufs Konto. Und dies könnte außerordentlich beruhigend wirken. Vor allem dann, wenn die Zahlungen in sehr kurzen Abständen erfolgen.

Einkommensinvestoren wissen, dass dafür unter anderem die sogenannten REITs (Real Estate Investment Trusts) als sehr geeignet erscheinen. Unter ihnen sind nämlich auch einige monatliche Ausschütter anzutreffen. Diese nette Besonderheit bietet auch der amerikanische REIT EPR Properties (WKN: A1J78V), den wir uns im heutigen Artikel einmal kurz ansehen wollen.

Legt Fokus auf besondere Immobilien

EPR Properties hat seinen Sitz in Kansas City (Missouri) und wurde im August 1997 von Peter C. Brown gegründet. Insgesamt verteilt sich das sehr diversifizierte Immobilienportfolio auf 355 Standorte in den USA und Kanada.

Eines grenzt ihn von anderen REITs meiner Ansicht nach deutlich ab. Nämlich, dass sich EPR Properties hauptsächlich mit der Vermietung und Finanzierung von Theatern, Unterhaltungsgeschäften und Familienunterhaltungszentren beschäftigt. Das Unternehmen ist dabei in den zwei Segmenten Entertainment und Education tätig.

Während man sich im Segment Education ausschließlich auf Investitionen in öffentliche Charter-Schools konzentriert, umfasst das Segment Entertainment unter anderem Investitionen in Megaplex-Theater, Entertainment Center und Entertainment-Einzelhandelszentren.

Schauen wir auf die Dividende

Nochmals hervorzuheben ist an dieser Stelle sicherlich die Tatsache, dass EPR Properties seine Investoren jeden Monat am geschäftlichen Erfolg teilhaben lässt. Aktuell findet derzeit alle vier Wochen eine Dividende von 0,275 US-Dollar je Aktie ihren Weg auf die Konten der Aktionäre. Und man sollte wissen, dass die Gewinnbeteiligung erst im März dieses Jahres um 10 % auf den aktuellen Betrag angehoben wurde.

Auf zwölf Monate hochgerechnet können wir also eine Gesamtdividende von 3,30 US-Dollar je Anteilsschein ermitteln. Und in Bezugnahme auf den aktuellen Aktienkurs kann man feststellen, dass die Papiere von EPR Properties derzeit eine Dividendenrendite von 6,71 % aufweisen. Ich denke, dass dieser Wert vor allem für Einkommensinvestoren interessant erscheinen dürfte.

Eines sollten potenzielle Investoren allerdings zur Kenntnis nehmen. Im Zuge der Coronapandemie musste nämlich von EPR Properties die Dividendenzahlung von Juni 2020 bis einschließlich Juli 2021 ausgesetzt werden. Für mich ist dies allerdings absolut nachvollziehbar, da ja von den damaligen Lockdowns die „Erlebnisimmobilien“ des Unternehmens vermutlich besonders hart getroffen wurden.

Werfen wir noch einen Blick auf die Aktie

Wenn man sich den Langfristchart der Aktie von EPR Properties betrachtet, dann kann man durchaus etwas feststellen. Und zwar kann man erkennen, dass hier ein langfristiger Aufwärtstrend vorhanden war, der allerdings sowohl von der Finanzkrise im Jahr 2008 als auch von der Coronakrise im Frühjahr 2020 unterbrochen wurde.

Die Papiere haben zwar ihr Kursniveau von vor Corona noch lange nicht wieder erreicht, konnten sich aber in der aktuellen Börsenkorrektur absolut behaupten. Und mit 49,21 US-Dollar (15.07.2022) notieren sie aktuell sogar einen Tick höher als Anfang Januar.

Ich persönlich denke, dass Corona nun langsam immer mehr an Bedeutung verlieren sollte. Und damit könnten auch die speziellen „Erlebnisimmobilien“ von EPR Properties eventuell wieder stärker in den Fokus vieler Menschen rücken.

Zwar könnte eine Investition in EPR Properties mit etwas mehr Risiko behaftet sein als ein Engagement in einen anderen REIT. Doch gleichzeitig könnten natürlich die aktuell recht hohe Dividendenrendite und vor allem der monatliche Ausschüttungszyklus einen gewissen Reiz ausüben.

Je nach Risikoneigung sollte deshalb besser jeder Anleger für sich selbst entscheiden, ob er sich die Papiere des REIT EPR Properties einmal etwas genauer ansehen möchte oder eben nicht.

