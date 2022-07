IRW-News: Patriot Battery Metals Inc.: Patriot Battery Metals gibt Änderungen beim Board of Directors bekannt

IRW-PRESS: Patriot Battery Metals Inc.: Patriot Battery Metals gibt Änderungen beim Board of Directors bekannt

19. Juli 2022 - Vancouver, BC, Kanada - Patriot Battery Metals Inc. (das Unternehmen oder Patriot) (TSXV: PMET) (OTCQB: PMETF) (FWB: R9GA) gibt bekannt, dass Herr Brian Jennings, CPA, CA, B.Sc., mit sofortiger Wirkung zu einem Director des Unternehmens benannt wurde.

Charts zu den Werten im Artikel Patriot Battery Metals

Blair Way sagte: Wir freuen uns sehr, Brian als unabhängigen Dicrector und Chairman des Audit-Komitees im Team von Patriot Battery Metals begrüßen zu können. Seine strategischen, finanziellen und betrieblichen Fähigkeiten im Rohstoffsektor werden unser Team sehr bereichern, während wir weiterhin am Wachstum des Unternehmens arbeiten. Brians Erfahrung wird für das Unternehmen sehr wertvoll sein, wenn wir das zu 100% unternehmenseigene Lithiumkonzessionsgebiet Corvette ins Wachstum bringen.

Herr Jennings ist ein Chartered Accountant und Geologe mit 30 Jahren Erfahrung bei Führungspositionen im Finanzmanagement und bei der Umstrukturierung von Unternehmen. Zurzeit ist Herr Jennings der Chief Financial Officer von Generation Mining Limited, das ein Palladium-Kupfer-Projekt in Marathon, Ontario, Kanada, entwickelt. Weiterhin war er im Laufe seiner Karriere Chief Financial Officer mehrerer börsennotierter Junior-Bergbau- und Technologieunternehmen und neun Jahre lang bei Ernst & Young, wo er Vice-President Corporate Restructuring und an der Umstrukturierung verschiedener hochrangiger kanadischer Unternehmen beteiligt war.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass der langzeitige Director, Herr Adrian Lamoureux, zurückgetreten ist. Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um Herrn Lamoureux für seinen wertvollen Beitrag zu unserem Unternehmen in all den Jahren, die er bei uns war, zu danken.

Blair Way sagte weiterhin: Im Namen des Unternehmens und des Board of Directors möchte ich Adrian aus ganzem Herzen für seinen Beitrag in den vergangenen 8 Jahren danken und ihm alles Gute für seine zukünftigen Vorhaben wünschen.

Außerdem gibt das Unternehmen bekannt, dass 500.000 Incentive-Aktienoptionen (die Optionen) an Herrn Jennings ausgegeben wurden. Die Optionen sind zu einem Preis von 2,58 $ pro Aktie über einen Zeitraum von drei Jahren ab Gewährung ausübbar. Die Optionen wurden gemäß des Incentive-Aktienoptionsplans des Unternehmens gewährt und werden durch diesen reguliert.

Über Patriot Battery Metals Inc.

Patriot Battery Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten gerichtet ist, die Batterie-, Basis- und Edelmetalle enthalten.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das zu 100% im Unternehmensbesitz befindliche Konzessionsgebiet Corvette, das sich in der Nähe der Trans-Taiga-Straße und des Stromleitungskorridors in der Region James Bay in Québec befindet. Das Landpaket beherbergt ein beträchtliches Lithiumpotenzial, das durch den Spodumen-Pegmatitkorridor CV5-1 mit Bohrabschnitten von 1,22 % Lithiumoxid und 138 ppm Tantalpentoxid über 152,8 m (CV22-030) und 2,22 % Lithiumoxid und 147 ppm Tantalpentoxid über 70,1 m, einschließlich 3,01 % Lithiumoxid und 160 ppm Tantalpentoxid über 40,7 m (CV22-017), hervorgehoben wird. Außerdem beherbergt das Konzessionsgebiet den Trend Golden Gap mit Stichproben von 3,1 bis 108,9 g/t Au aus Ausbissen und 10,5 g/t Au über 7 m im Bohrloch, sowie den Trend Maven mit 8,15 % Cu, 1,33 g/t Au und 171 g/t Ag in Ausbissen.

Das Unternehmen besitzt außerdem sämtliche Eigentumsanteile am Goldkonzessionsgebiet Freeman Creek in Idaho (USA), das zwei aussichtsreiche Goldprospektionsgebiete beherbergt - das Prospektionsgebiet Gold Dyke mit einem Bohrlochabschnitt aus dem Jahr 2020 von 4,11 g/t Au und 33,0 g/t Ag über 12 m sowie das Prospektionsgebiet Carmen Creek mit Oberflächenergebnissen einschließlich 25,5 g/t Au, 159 g/t Ag und 9,75% Cu.

Zu den weiteren Liegenschaften des Unternehmens zählen das Lithium-Gold-Konzessionsgebiet Pontax (QC) und das Lithiumkonzessionsgebiet Hidden Lake (Northwest Territories), an dem das Unternehmen eine 40-%-Beteiligung besitzt, sowie mehrere andere Aktiva in Kanada.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an uns unter info@patriotbatterymetals.com oder unter der Telefonnummer +1 (604) 279-8709 oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.patriotbatterymetals.com.

Für das Board of Directors

BLAIR WAY

Werbung

Blair Way, President, CEO & Director

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, antizipiert, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind die Ergebnisse weiterer Explorationen und Tests sowie andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden, die unter www.sedar.com abrufbar sind.

Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendeten Annahmen als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, erheblich von den vorhergesagten abweichen. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren oder öffentlich revidieren, sofern dies nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich ist.

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde oder Börse hat die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung überprüft und übernimmt keine Verantwortung dafür.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66754

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66754&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA70337R1073

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.