TAGESVORSCHAU: Termine am 20. Juli 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 20. Juli

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Hella, Jahreszahlen 07:00 NLD: Akzo Nobel, Q2-Zahlen 07:00 NLD: ASML Holding, Halbjahreszahlen 07:00 NOR: Aker ASA, Q2-Zahlen 07:00 SWE: Alfa Laval, Q2-Zahlen 07:00 SWE: Telia Company AB, Q2-Zahlen 07:00 SWE: Volvo Cars, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Villeroy & Boch, Q2-Zahlen 08:00 EUR: Acea, Q2-Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben 08:00 SWE: SKF, Q2-Zahlen 11:30 FIN: Kone Oyj, Q2-Zahlen 11:30 NLD: ASM International, Halbjahreszahlen 12:45 USA: First Horizon, Q2-Zahlen 13:30 USA: Abbott Laboratories, Q2-Zahlen 22:00 USA: Alcoa, Q2-Zahlen 22:00 USA: Tesla Q2-Zahlen 22:05 USA: Qualtrics, Q2-Zahlen 22:30 USA: United Airlines Holdings, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse), Juni 2022 08:00 DEU: Erzeugerpreise 06/22 08:00 GBR: Erzeugerpreise 06/22 08:00 GBR: Verbraucherpreise 06/22 10:00 EUR: Leistungsbilanz 05/22 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 07/22 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 06/22 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) CHN: Notenbank, Referenzzins für Bankkredite (LPR) SONSTIGE TERMINE 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure Die Staatsanwaltschaft hat sie wegen manipulierter Abgaswerte bei Dieselmotoren des Betrugs angeklagt. Der Prozess soll bis Dezember 2022 dauern. 10:00 DEU: Deutsche Flugsicherung (DFS), Jahres-Pk (online und Präsenz), Langen 10:30 DEU: Online-Pk DIHK zu Fachkräfteeinwanderungsgesetz - Bilanz und Vorschläge aus Sicht der Unternehmen FRA: ab ca. 10:00 GBR: Farnborough Airshow mit Aufträgen, Produkt- und Markt-News von Airbus, Boeing, Embraer und ggf. anderen wie Lockheed Martin, MTU, Pratt & Whitney, CFM EUR: EU-Kommission stellt voraussichtlich Notfallplan für drohende Gaskrise vor

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi