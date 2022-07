APPLE - Bullen knacken den Widerstand

Apple Inc. - WKN: 865985 - ISIN: US0378331005 - Kurs: 151,230 $ (Nasdaq)

Wie in unserem Premiumangebot Guidants PROmax bereits herausgearbeitet, befindet sich die Aktie von Apple in einer, Mitte Juni bei 129,04 USD begonnenen, korrektiven Erholung. Zwei gleichlange Aufwärtsbewegungen wurden dabei von einer Zwischenkorrektur abgelöst, die allerdings am vergangenen Mittwoch von den Bullen schnell wieder beendet und die Aktie seither an den Widerstand bei 151,74 USD angetrieben wurde.

Diese Hürde wird heute im frühen Handel durchbrochen. Damit könnte die Aktie an der Unterseite einer mittelfristigen Aufwärtstrendlinie bis zum nächsthöheren Widerstand bei 157,26 USD, dem ehemaligen Allzeithoch aus dem September 2021, ansteigen. Sollte die Marke auch überwunden werden, dürfte später auch das Zwischenhoch von Anfang Mai bei rund 166,00 USD erreicht werden.

Setzt die Aktie dagegen im weiteren Verlauf unter 149,00 USD zurück, wäre ein kurzer Rücksetzer bis 145,09 USD und dort beginnend ein zweiter Ausbruchsversuch zu erwarten. Darunter käme es zu einer Korrektur bis 140,00 USD, ehe die Bullen erneut eingreifen dürften.

Charttechnisches Fazit: Die Apple-Aktie steht kurz vor dem Ausbruch über 151,74 USD und könnte ihre Erholung damit weiter beschleunigen. Das nächste Ziel läge bei 157,26 USD.

Apple Chartanalyse (Tageschart)

Tägliche Tradinganregungen, Austausch mit unseren Börsen-Experten, Aktien-Screener und Godmode PLUS inclusive: Jetzt das neue PROmax abonnieren!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)