Puma Long: 38 Prozent Chance!

Im ersten Quartal ging der Umsatz von Adidas um drei Prozent auf 5,3 Milliarden Euro zurück. Puma konnte die Erlöse im gleichen Zeitraum um 20 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro steigern. Schon im vergangenen Jahr war Puma stärker gewachsen. Beim EBIT wurde ein Wachstum von 27 % auf 196 Mio. Euro erzielt. Dabei konnten die Mitarbeiter genügend Produkte durch eine enge Lieferkette bewegen, um diese steigende Nachfrage teilweise zu befriedigen. Aufgrund eines so starken ersten Quartals würde das Management normalerweise den Ausblick für das Gesamtjahr anheben. Der Ausbruch von COVID-19 in China, der Krieg in der Ukraine, eine sehr angespannte Frachtsituation und Inflationsdruck sind allesamt Unsicherheiten, die das Management dazu zwingen, sehr flexibel zu bleiben.

Zum Chart

Im übergeordneten Chart-Bild entspricht das Ausmaß des Abwärtstrends ausgehend vom All Time High bei 114,14 Euro (19. November 2021) bis zum partiellen Tief bei 57,94 Euro (25. Mai 2022) einer Halbierung und ist mit dem Ausverkauf im März 2020 zu vergleichen. Das aktuelle Kurslevel ist mit jenem vom Juli 2019 zu vergleichen. Die Unterstützung bei 61,22 Euro wurde im Zeitraum Anfang März 2022 bis Mitte Juli sechs Mal getestet, aber nie nachhaltig unterschritten. Ausgehend von dieser Bodenbildung könnte der Kurs in einem möglichen Szenario wieder in einen Bereiche von 79,10 Euro ansteigen. Puma erwartet bis in das Jahr 2024 ein jährliches Wachstum des Gewinns pro Aktie in Höhe von 22 Prozent. Dieses Wachstum drückt das erwartete KGV 2024 auf aktuell 16. Kann dieser Wachstumsplan eingehalten werden, finden sich möglicherweise Marktteilnehmer, die höhere Multiples bezahlen und den Kurs so weiter in die Höhe hieven.