Trading-Chance VeriSign: Die Bullen sind zurück!

Seit Jahresbeginn hat die Aktie des US-IT-Dienstleisters VeriSign massiv an Boden verloren. Aber jetzt ist eine Bodenbildung im Abschluss begriffen. Die Käufer wagen sich wieder aus der Deckung … und die Aktie hätte nicht nur aus charttechnischer Sicht Chancen nach oben. Eine Trading-Chance Long.

VeriSign bietet Internet-Infrastrukturdienste an, und zwar über die gesamte Bandbreite von der Vergabe und Verwaltung von Domains über die Sicherstellung der Erreichbarkeit bis hin zur IT-Sicherheit. Gerade Letzteres dürfte in diesem kritischen Gesamtumfeld gefragt sein und sicherstellen, dass VeriSign in Sachen Umsatz und Gewinnmarge keine allzu großen Einbrüche befürchten muss. Im ersten Quartal sah es zwar so aus, als sei genau das doch passiert, aber:

Ertragslage steigt sich stabil mit positivem Basistrend

Verisign hatte in den ersten drei Monaten zwar mit einem Gewinn von 1,43 US-Dollar pro Aktie die durchschnittliche Gewinnprognose der Analysten von 1,45 US-Dollar leicht verfehlt, während der Umsatz marginal über den Erwartungen lag. Aber das war ein minimales Unterbieten der Prognose, zudem lag der Gewinn trotzdem höher als die 1,33 US-Dollar, die der IT-Dienstleister im Vorjahresquartal erzielte. Und wenn die Analysten diesmal richtig liegen, wird Verisign auch im zweiten Quartal vorankommen, da erwartet man im Schnitt 1,51 US-Dollar Gewinn pro Aktie nach 1,31 US-Dollar im Vorjahr.

Das wäre zwar kein wirklich rasantes Wachstum. Aber zum einen haben viele andere Branchen mit stark unter Druck stehenden Gewinnen zu kämpfen, zum anderen ist Verisign als überzogene Reaktion auf diese nur geringfügig verfehlten Zahlen zum ersten Quartal deutlich gefallen. Erst vor gut einem Monat fing sich der Kurs … und seither geht es voran:

Die Bodenbildung wird gerade abgeschlossen

Die Aktie hatte zwar Mitte Juni ihr Mai-Tief unterboten, dieser Ausbruch nach unten erwies sich jedoch als Bärenfalle und wurde schnell wieder aufgekauft. Seither hat sich ein kurzfristiger Aufwärtstrend etabliert, der in der vergangenen Woche getestet und bestätigt wurde. Knapp darunter verläuft die 20-Tage-Linie, die heute etwa bei 173,50 US-Dollar liegen wird, als eine Art sicherungsseil des Kursanstiegs.

Im Wochenverlauf gelang der Ausbruch über die Zwischenhochs vom Juni und von Anfang Juli. Damit wäre die Bodenbildung erst einmal abgeschlossen. Darüber ginge es jetzt um das große Gap, d.h. die große Kurslücke, die Ende April im Zuge der überzogen wirkenden Reaktion auf die Ergebnisse des ersten Quartals entstand. Die liegt zwischen 190 und gut 200 US-Dollar. Die Chance, dass Verisign diese Lücke schließt und sich bis an die bei 209 US-Dollar verlaufende 200-Tage-Linie voran arbeiten könnte, steht gut … vor allem, wenn die in einer Woche anstehende Bilanz des zweiten Quartals diesmal den Beifall der Trader finden sollte.

Dieser Trade setzt auf Anschlusskäufe nach dem Ausbruch

Für diese Trading-Chance haben wir ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Morgan Stanley herausgesucht, das mit einem Basispreis/Knock Out-Level von 132,306 US-Dollar einen Hebel von 3,5 bietet. Ein Stop Loss bei 173 US-Dollar in der Aktie würde beim derzeitigen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar (1,02 USD) einem Kurs von ca. 3,96 Euro im Zertifikat entsprechen. Die WKN dieses Morgan Stanley Long-Zertifikats lautet MA461H.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 190,00 US-Dollar, 198,53 US-Dollar, 202,96 US-Dollar

Unterstützungen: 172,60 US-Dollar, 155,25 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf die Verisign-Aktie

Basiswert Verisign WKN MA461H ISIN DE000MA461H4 Basispreis 132,306 US-Dollar K.O.-Schwelle 132,306 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent Morgan Stanley Hebel 3,50 Stop Loss Zertifikat 3,96 Euro

