Bavarian Nordic: Wie reagiert die Aktie Montag? - WHO erklärt Affenpocken zur "Notlage von internationaler Tragweite"

In den vergangenen 3 Monaten hat die Aktie von Bavarian Nordic um satte 120 Prozent. Mit Imvanex besitzt das Biotech-Unternehmen den einzigen Impfstoff weltweit, der zumindest in einigen Ländern bereits für Impfungen gegen Affenpocken zugelassen ist. Nachdem anfangs nur einzelne Fälle der Krankheit in Deutschland aufgetaucht sind, nimmt die Zahl de gemeldeten Fälle weiter zu, wie auf den Seiten des Robert Koch Instituts zu erfahren ist.

In Deutschland sind im Mai 2022 erstmals Fälle von Affenpocken identifiziert worden. Mit Stand 22.7.2022 sind 2268 Affenpockenfälle aus allen 16 Bundesländern ans RKI übermittelt worden.

Aber nicht nur in Deutschland verbreitet sich die Krankheit immer weiter. Auch weltweit nehmen die Fälle zu. Wie mehrere Meiden hatten sich Anfang Juli weltweit über 10.000 Menschen mit dem Virus infiziert. Für die Weltgesundheitsorganisation (WHO) genügend , um jetzt zu Handeln.

"Notlage von internationaler Tragweite"

Die WHO hat den Affenpocken-Ausbruch in mehr als 50 Ländern zu einer "Notlage von internationaler Tragweite" erklärt. Das gab WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Samstag bei einer Pressekonferenz bekannt. Die Einstufung soll die Aufmerksamkeit der Mitgliedsländer erhöhen, hat aber keine direkten praktischen Folgen, denn die Regierungen entscheiden selbst über etwaige Maßnahmen in ihren Ländern.

Werbung

Nachfrage dürfte steigen

Das die WHO es jetzt für nötig hält die Länder für das Thema zu sensibilisieren, zeigt, dass die Virus-Erkrankung immer ernster genommen werden sollte. Dies wiederum dürfte die Aufmerksamkeit und die Nachfrage nach einem Impfstoff deutlich erhöhen. Somit kann es gut sein, dass in den kommenden Wochen und Monaten immer mehr Staaten bei Bavarian Nordic bestellen. Eins ist dabei klar, je mehr neue Bestellungen die Biotech-Schmiede verkündet, desto mehr Fantasie kommt in den Kurs rein.

Das die Aktie ein neues All-Time-High erreicht dürfte vorprogrammiert sein. Allerdings hat der Kurs auch eine deutliche Korrektur verdient. Daher ist die Aktie ein gute Halteposition, die Montag gut in die neue Woche starten dürfte. Rücksetzer sind dann Gelegenheiten die Position aufzustocken oder einzusteigen.