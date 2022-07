onvista Wochenausblick: Nächster Tanz auf der Rasierklinge steht bevor - Fed-Entscheid und die Zahlen von Apple, Amazon, Microsoft, Meta ,Alphabet & der deutschen Autobauer Mercedes sowie VW stehen bevor!

Die Erleichterung darüber, dass durch die Nord Stream 1 Pipeline wieder Gas Richtung Deutschland gepumpt wird, bescherte dem Dax auf Wochensicht ein Plus von 3 Prozent. Allerdings könnte die aktuelle Gasmenge, die Gazprom durch die Rohre strömen lässt, mur eine Momentaufnahme sein. Ganz plump hat Wladimir Putin sein wahre Absicht geäußert. Möchte Deutschland wieder die vereinbarte Menge an Gas haben, dann muss Nord Stream 2 in Betrieb genommen werden. Daher könnte Moskau auch jederzeit die Gaslieferungen unter einem ausgedachten Vorwand reduzieren, da Putin sein Ziel mit Nord Stream 2 wohl nicht umsetzen kann.

Uniper zieht wohl vor Gericht

Die Reduzierung der vereinbarten Gasmenge hat dem Versorger Uniper ordentlich zugesetzt. So stark, dass ihm jetzt die Bundesregierung und Forum zur Seite springen müssen. Allerdings will Uniper nicht tatenlos zusehen, wie seine Kosten explodieren und Gazprom dafür haftbar machen. "Wir werden natürlich versuchen - zum Wohle unseres Unternehmens - Gazprom haftbar zu machen für den Schaden, den wir erleiden", sagte Uniper-Chef Klaus-Dieter Maubach am Freitag in Düsseldorf. "Das wird vermutlich eine rechtliche Auseinandersetzung werden." Der Rechtsstreit dürfte allerdings Monate, wenn nicht Jahre dauern. Zudem könnte er auch zur Folge haben, dass Gazprom seine Lieferungen weiter reduziert.

Nach der EZB ist vor der FED

Anleger sollten in der kommenden Woche weiterhin vorsichtig agieren und sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Es gibt wieder einige Termine, die das Potenzial haben die Märkte in Verlegenheit zu bringen. Da wäre zum Beispiel der Zins-Entscheid der amerikanischen Notenbank zur Wochenmitte. Bislang rechnet der Markt mit einer Anhebung der Leitzinsen um 0,75 Prozent. Einige Währungshüter haben aber schon angedeutet, dass auch eine Steigerung von 1 Prozent auf dem Tisch liegt. Sollte die Fed tatsächlich letztere Option wählen, dann dürfte wieder die Frage aufkommen, ob ein zu schnelles Erhöhen der Leitzinsen nicht die US-Konjunktur abwürgt, was der Wall Street nicht gut bekommen würde und für die weitere Entwicklung des Dax auch nicht gerade förderlich ist.

Big Tech Five berichten

Wie stark die Konjunktur durch die Zinsentscheidungen der Fed in Mitleidenschaft gezogen wird, dürfte sich auch an den Ausblicken der großen amerikanischen Tech-Riesen ablesen lassen. Mit Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta und Apple berichten gleich 5 Unternehmen aus der Top 10 der wertvollsten Konzerne der Welt. Sollte die Zahlen andeuten, dass sich das Bild eintrübt, dann dürfte es vor allen Dingen an der Nasdaq heiß hergehen und die Technologie-Aktien ein weiteres Mal durchschütteln. Da Microsoft bereits die Prognose im Vorfeld der Zahlen angepasst hat und Amazon schon mit den Zahlen für das erste Quartal einen mauen Ausblick abgeliefert hat, dürften hier die geringste Gefahr schlummern.

Meta und Alphabet standen schon gegen Ende der Woche unter Druck, da die Zahlen von Snap, besonders die Werbeeinnahme der Sozial-Media-App, den Anlegern überhaupt nicht gefallen haben.

Somit dürfte viel von Apple abhängen. Bislang wurde vermutet, dass starke Markennamen das Meistern einer hohen Inflation etwas leichter machen. PepsiCo hat dafür zum Beispiel schon den Beweis erbracht. Allerdings kursierten zuletzt einige Gerüchte um Apple - von Stellenabbau bis Kürzungen der Bestellungen bei den Zulieferern. Sollte jetzt auch noch Apple in die Krise schippern, dann dürfte sich die Nasdaq besonders warm anziehen müssen.

Autobauer voll im Fokus

Aber nicht nur an der Wall Street geht es kommende Woche ordentlich zur Sache. Auch die Dax-Mitglieder öffnen fleißig ihre Bücher. Besonders im Fokus dürften dabei Mercedes und VW stehen. Chipmangel, Probleme in der Lieferkette und ein deutlicher Rückgang der Absatzzahlen wollen in Zahlen ausgedrückt werden. Wie gut konnten die beiden Autobauer die Probleme mit Preissteigerungen kompensieren? Wie hin- und hergerissen die Anleger sind, zeigt die hohe Volatilität bei den Aktien der Autobauer. In dieser Woche konnten Mercedes und VW zwar Punkten aber auf Sicht seit Jahres Anfang hat das Papier der Wolfsburg gut ein Viertel an Wert verloren und die Stuttgarter Anteilsscheine sind um gut 20 Prozent abgesackt. Besonders der Ausblick auf die zweite Jahreshälfte dürfte entscheiden, ob VW und Mercedes ihren Verlust seit Jahresanfang weiter ausbauen oder die Performance besser wird.

Airbus, MTU, Linde und BASF liefern ebenfalls

Neben den Autobauer legen noch weitere Dax-Mitglieder ihre Bilanzen vor. Bei BASF dürfte die Spannung allerdings nicht mehr groß sein, der Chemie-Riese hat schon mit seinen vorläufigen Zahlen überzeugt und seine Prognose nicht zu Disposition gestellt. Bei Airbus und MTU dürften ebenfalls keine wirklich schlechten Nachrichten zu erwarten sein. Spannender wird es da schon bei Linde. Wird der schnelle Schwenk Richtung LNG sich positiv auf die Zahlen des Gas-Spezialisten auswirken?

Kein Grund zum voreiligen Handeln

Es drängt sich nicht auf vor den Zahlen zuzugreifen. Gerade jetzt sollten Anleger vor einer Kauf-Entscheidung die Zahlen des ausgesuchten Unternehmens abwarten und einen ganz besonders auf den Ausblick achten. Passt beides gut zusammen, darf überlegt werden, ob es kurzfristig für die Aktie gut läuft. Passt beides nicht zusammen, dann muss überlegt werden, ob es langfristig wieder besser laufen könnte.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.

Die Termine der kommenden Woche:

MONTAG, DEN 25. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Kuehne & Nagel, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Julius Bär, Halbjahreszahlen

07:00 NLD: Philips, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Faurecia, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Atoss Software, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Vodafone Group, Q1 Trading Update

08:00 IRL: Ryanair, Q1-Zahlen

14:00 DEU: Linde, Hauptversammlung, London

22:00 NLD: NXP Semiconductors, Q2-Zahlen

22:00 USA: Whirlpool, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), 05/22

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 07/22

15:00 BEL: Geschäftsklimaindex 07/22

14:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 06/22

15:00 BEL: Geschäftsklima 07/22

16:30 USA: Dallas Fed-Index Verarbeitendes Gewerbe 07/22

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Offizielle Einweihung des «eTruck Charging Parks» Wörth

DIENSTAG, DEN 26. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

03:00 CHE: Logitech, Q1-Zahlen

06:45 CHE: UBS, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: SIG Combibloc, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Amadeus Fire, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Dassault Systemes, Halbjahreszahlen

07:00 ITA: Saipem, Halbjahreszahlen

07:00 NLD: Randstad, Q2-Zahlen

07:30 FRA: Remy Cointreau, Q1-Umsatz

08:00 DEU: Wintershall Dea, Q2-Zahlen (Call 8.30 h)

08:00 GBR: Unilever, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Easyjet, Q3 Trading Update

12:00 USA: General Motors, Q2-Zahlen

12:00 USA: UPS, Q2-Zahlen

12:30 USA: General Electric, Q2-Zahlen

12:30 USA: 3M, Q2-Zahlen

12:55 USA: Coca-Cola, Q2-Zahlen

12:55 USA: Raytheon, Q2-Zahlen

13:00 USA: McDonalds, Q2-Zahlen

13:30 USA: Kimberly-Clark, Q2-Zahlen

17:45 FRA: Lagardere, Halbjahreszahlen

17:45 FRA: Michelin, Halbjahreszahlen

17:45 FRA: LVMH, Halbjahreszahlen

18:00 FRA: Klepierre, Halbjahreszahlen

18:00 FRA: Valeo, Halbjahreszahlen

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q2-Zahlen

22:01 USA: Microsoft, Q4-Zahlen

22:01 USA: Texas Instruments, Q2-Zahlen

22:05 USA: Mondelez International, Q2-Zahlen

22:05 USA: Alphabet, Q2-Zahlen

22:10 USA: Visa, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 SPA: Erzeugerpreise 06/22

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 05/22

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 07/22

16:00 USA: Neubauverkäufe 06/22

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 07/22

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: Auftakt Verhandlung des Bundesverfassungsgerichts zum 750 Milliarden Euro schweren Corona-Wiederaufbaufonds der EU

DEU: Biofach/Vivaness 2022 (bis 29.07.)

MITTWOCH, DEN 27. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Holcim, Q2-Zahlen

06:45 CHE: Credit Suisse, Q2-Zahlen

07:00 DEU: BASF, Halbjahreszahlen (detailliert) (Presse-Call 8.00 h, Analysten-Call 10.00 h)

07:00 DEU: DWS, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Software, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Bank, Q2-Zahlen (8.00 h Pressecall, 13.00 h Analystencall)

07:00 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Q2-Zahlen (8.00 h Analystencall, 9.10 h Pressecall)

07:00 ITA: UniCredit, Halbjahreszahlen

07:00 NOR: Equinor, Q2-Zahlen

07:00 PRT: EDP Renovaveis, Q2-Zahlen

07:15 LUX: Eurofins Sientific, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Hochtief, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Q2-Zahlen

07:30 FRA: Danone, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Vallourec, Halbjahreszahlen

07:30 NLD: KPN, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q2-Zahlen (Call 9.30 h)

08:00 DEU: Puma, Q2-Zahlen (Analysten-Call 15.00 h)

08:00 FRA: Atos, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: British American Tobacco, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Rio Tinto, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: GSK, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Wizz Air, Q1-Zahlen

08:15 ESP: Iberdrola, Halbjahreszahlen

12:00 USA: Spotify, Q2-Zahlen

13:00 USA: T-Mobile, Q2-Zahlen (Call 14.00 h)

13:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q2-Zahlen

13:00 USA: Kraft Heinz, Q2-Zahlen

13:30 USA: Boeing, Q2-Zahlen

14:00 DEU: Deutsche Börse, Analysten-Call zu den Q2-Zahlen

17:45 ESP: Endesa, Halbjahreszahlen

17:45 FRA: Airbus Group, Halbjahreszahlen

17:45 FRA: Carrefour, Halbjahreszahlen

17:45 FRA: Kering, Halbjahreszahlen

17:45 NLD: Universal Music Group, Q2-Zahlen

18:00 FRA: Saint-Gobain, Halbjahreszahlen

22:00 USA: Align Technology, Q2-Zahlen

22:00 USA: Ford Motor Co, Q2-Zahlen

22:03 USA: Qualcomm, Q3-Zahlen

22:05 USA: Meta, Q2-Zahlen

22:05 NLD: Qiagen, Q2-Zahlen

22:15 USA: Ford Motor, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: GfK-Verbrauchvertrauen 08/22

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 06/22

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 07/22

10:00 EUR: EZB Geldmenge M3 06/22

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 06/22

14:30 USA: Handelsbilanz 06/22

14:30 USA: Lagerbestände Einzel- und Großhandel 06/22

16:00 USA: Hausverkäufe 06/22

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Notenbank-Entscheidung (20.30 Pk)

SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

Die Staatsanwaltschaft hat sie wegen manipulierter Abgaswerte bei Dieselmotoren des Betrugs angeklagt. Der Prozess soll bis Dezember 2022 dauern.

10:00 DEU: Abschluss Verhandlung des Bundesverfassungsgerichts zum 750 Milliarden Euro schweren Corona-Wiederaufbaufonds der EU

DONNERSTAG, DEN 28. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

01:40 KOR: Samsung Electronics, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 AUT: OMV, Q2-Zahlen

07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Halbjahreszahlen

07:00 BEL: Solvay, Halbjahreszahlen

07:00 BEL: UCB, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Clariant, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: STMicro, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Wacker Chemie, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Takkt, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Adva Optical, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Kion, Q2-Zahlen

07:00 DEU: HeidelbergCement, Q2-Zahlen (10.00 h Pressecall, 14.00 h Analystencall)

07:00 DEU: Nemetschek, Q2-Zahlen

07:00 ESP: Banco Santander, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Safran, Halbjahreszahlen

07:00 LUX: ArcelorMittal, Halbjahreszahlen

07:15 CHE: Nestle, Halbjahreszahlen

07:15 FRA: Rexel, Halbjahreszahlen

07:20 FRA: Air Liquide, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Volkswagen, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Traton, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Drägerwerk, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Aixtron, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Baader Bank, Halbjahreszahlen

07:30 ESP: Ferrovial, Halbjahreszahlen

07:30 ESP: Telefonica, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Casino Guichard Perrachon, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Orange, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Sanofi, Q2-Zahlen

07:30 FRA: Accor, Q2-Zahlen

07:30 FRA: EdF, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Schneider Electric, Halbjahreszahlen

07:30 LUX: Befesa, Q2-Zahlen

08:00 AUT: Verbund, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Washtec, Q2-Zahlen

08:00 DEU: LPKF, Q2-Zahlen

08:00 ESP: Repsol, Halbjahreszahlen

08:00 FRA: Totalenergies, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Anglo American, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Barclays, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: BT Group, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: BAE Systems, Hauptversammlung

08:00 GBR: Centrica, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Diageo, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: National Express, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Rentokil Initial, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Relx, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Shell, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Smith & Nephew, Halbjahreszahlen

08:00 NLD: Stellantis, Halbjahreszahlen

08:30 DEU: PSI Software, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Vantage Towers, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Deutsche Bahn, Halbjahres-Pk mit CEO Richard Lutz

11:00 DEU: Munich Re, Präsentation Naturkatastrophenbericht 1. Halbjahr 2022

12:00 DEU: Linde, Q2-Zahlen (Call 15.00 h)

12:30 USA: Honeywell, Q2-Zahlen

12:30 USA: Merck & Co, Q2-Zahlen

12:45 USA: Southwest Airlines, Q2-Zahlen

12:45 USA: Pfizer, Q2-Zahlen

13:00 ITA: Banca Generali, Q2-Zahlen

13:00 ITA: De Longhi, Halbjahreszahlen

13:00 SWE: Securitas AB, Q2-Zahlen

13:00 USA: International Paper, Q2-Zahlen

13:30 ITA: Prada, Halbjahreszahlen

14:00 USA: Mastercard, Q2-Zahlen

14:00 NLD: Qiagen, Online-Pk zu Q2-Zahlen

17:45 FRA: Capgemini, Halbjahreszahlen

17:45 ITA: Leonardo, Halbjahreszahlen

17:45 NLD: Euronext, Halbjahreszahlen

18:00 FRA: L' Oréal, Halbjahreszahlen

18:00 ITA: Enel, Halbjahreszahlen

18:00 FRA: Vivendi, Halbjahreszahlen

18:30 FRA: Korian, Halbjahreszahlen

22:00 FRA: SCOR, Halbjahreszahlen

22:01 USA: Amazon, Q2-Zahlen

22:02 USA: Intel, Q2-Zahlen

22:30 USA: Apple, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 07/22

08:45 FRA: Erzeugerpreise 06/22

10:00 DEU: Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg, Hessen 07/22

10:00 ITA: Industrieumsatz 05/22

11:00 EUR: Industrie- und Wirtschaftsvertrauen 07/22

11:00 EUR: Geschäftsklima 07/22

14:00 DEU: Verbraucherpreise 07/22

14:30 USA: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

DEU: ifo Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland

FREITAG, DEN 29. JULI

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Sulzer, Halbjahreszahlen

06:00 GBR: HSBC Holdings, Halbjahreszahlen

06:20 GBR: Standard Chartered, Q2-Zahlen

06:30 ESP: CaixaBank, Halbjahreszahlen

07:00 AUT: ams-Osram AG, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Swiss Re, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Siltronic, Q2-Zahlen

07:00 ESP: BBVA, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: BNP Paribas, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: EssilorLuxottica, Halbjahreszahlen

07:00 NLD: Signify, Q2-Zahlen

07:15 FRA: Air France-KLM, Q2-Zahlen

07:30 AUT: Andritz AG, Q2-Zahlen

07:30 BEL: Umicore, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Koenig & Bauer, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Legrand, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Renault, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Vinci, Halbjahreszahlen

07:45 ESP: Amadeus IT, Q2-Zahlen

08:00 CHE: Glencore, Halbjahreszahlen

08:00 FRA: Engie, Halbjahreszahlen

08:00 FRA: Hermes, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: AstraZeneca, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: IAG International Airlines, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Natwest Group, Halbjahreszahlen

08:00 IRL: Kerry Group, Halbjahreszahlen

08:00 ITA: Eni, Halbjahreszahlen

08:00 JPN: Sony, Q1-Zahlen

09:00 DEU: Audi, Q2-Zahlen

12:45 ITA: Intesa Sanpaolo, Halbjahreszahlen

12:45 USA: Chevron, Q2-Zahlen

13:00 USA: Procter & Gamble, Q4-Zahlen

13:00 USA: Colgate-Palmolive, Q2-Zahlen

13:30 USA: ExxonMobil, Q2-Zahlen

13:45 USA: Abbvie, Q2-Zahlen

15:00 ITA: Autogrill, Halbjahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Industrieproduktion 06/22

07:30 FRA: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Außenhandelsppreise 06/22

08:45 FRA: Verbraucherpreise 07/22 (vorläufig)

09:00 AUT: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 07/22 (vorläufig)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 07/22

10:00 DEU: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung)

10:00 ITA: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 07/22 (vorläufig)

11:00 EUR: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 07/22

14:30 USA: Private Ausgaben und Einkommen 06/22

15:45 USA: Chicago Einkaufsmanagerindex 07/22

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 07/22 (2. Veröffentlichung)

EUR: S&P Ratingergebnis Luxemburg, Albanien

EUR: Moody's Ratingergebnis Litauen, Finnland

EUR: Fitch Ratingergebnis Norwegen

SONSTIGE TERMINE

08:30 DEU: Urteil im Gender-Gap-Prozess eines VW-Mitarbeiters gegen Audi

DEU: Innatex - Internationale Fachmesse für nachhaltige Textilien (bis 31.07.)

Mit Material von dpa-AFX